Directeur bouwbedrijf Friso: deel opvarenden watertaxi mijn werknemers

SNEEK - Drie van de mensen die in de watertaxi zaten die vrijdagochtend in botsing kwam met een snelboot bij Terschelling zijn medewerkers van Friso Bouwgroep uit Sneek, zegt directeur Henk Dedden. Hij bevestigt daarmee berichtgeving van het AD. Een van de medewerkers had zijn zoontje bij zich, aldus Dedden.