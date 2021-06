Directeur-bestuurder Nina Hiddema vertrekt bij Omrop Fryslân

FRYSLAN - Directeur-bestuurder Nina Hiddema vertrekt aan het eind van dit jaar bij Omrop Fryslân. Hiddema is sinds mei 2018 in dienst van de Omrop.

Nina Hiddema over haar aanstaande vertrek: "Het was een lastig besluit. Ik ben verknocht geraakt aan de Omrop. Wij hebben de afgelopen jaren met elkaar hard gewerkt aan radio- en televisieprogramma's die het verhaal achter het nieuws vertellen, die verbinding maken met de Friese samenleving en die de Friese luisteraars en kijkers raken. Zoiets gaat niet van vandaag op morgen. Wij hebben in een zorgvuldig proces tussen organisatie en buitenwereld een nieuwe en gedragen strategie geformuleerd en onze organisatie aangepast. Ik ben trots op alle teams binnen de Omrop die dat mogelijk gemaakt hebben en op de ongelooflijke inzet van de medewerkers, ook in coronatijd. In goed overleg met de Raad van Commissarissen hebben we de datum van mijn vertrek bepaald. Het is 1 januari geworden, dan is er voldoende tijd om een nieuwe directeur te werven en in te werken."

Toekomst





"Wat ik hierna ga doen? Dat weet ik nog niet. Mijn hoofd is nog bij de Omrop. Door nu mijn vertrek aan te kondigen, ontstaat er ruimte om een mooie volgende plek te vinden in de wereld van cultuur, media en onderwijs."

Stevig fundament



Ger Jaarsma, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Omrop, over het aanstaande vertrek van Nina Hiddema: "Zij heeft met hart en ziel gewerkt om de Omrop een nieuw fundament te geven. Tussen en met de mensen. Dat was een intensief proces, in het bijzonder voor haar. Wij zijn als Raad blij met haar inzet en met het resultaat. Zij blijft nog even bij ons, dat geeft ons de gelegenheid om zorgvuldig op zoek te gaan naar haar opvolger."