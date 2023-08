Dionne van der Wal uit Woudsend tekent profcontract bij de Ajax Vrouwen

WOUDSEND - Dionne van der Wal, afkomstig uit Woudsend, heeft vorige week bij de Ajax Vrouwen haar eerste profcontract getekend. De Friezin en oud-keepster van sc Heerenveen heeft getekend tot en met de zomer van 2025. Bij Ajax is ze teamgenote van Sherida Spitse uit Sneek, die nu actief is op het WK in Nieuw-Zeeland en Australië.

Vorige zomer al maakte de 20-jarige Van der Wal op amateurbasis de transfer van sc Heerenveen naar Ajax. In Amsterdam werd ze tweede keepster achter Lize Kop, die onlangs vertrok bij Ajax. Met het definitief vastleggen van Van der Wal lijkt Ajax Vrouwen de nieuwe eerste keeper voor volgend seizoen te hebben gevonden.

Van jongs af aan staat Dionne van der Wal al op doel. In de jeugd speelde de goalkeepster voor v.v. Balk, v.v. Woudsend en ONS Sneek, waarna ze de overstap maakte naar Sc Heerenveen. Bij Sc Heerenveen debuteerde ze in 2020 op zestienjarige leeftijd in de Eredivisie Vrouwen. Voor de Ajax Vrouwen maakte Van der Wal afgelopen mei haar eerste minuten in de halve finale van de Eredivisie Cup tegen PSV.