Dinsdag kledingactie De Stânfries in IJlst

Het is de eerste keer dat de gymnastiekvereniging aan deze actie meedoet. De kleding wordt voor hergebruik opgehaald en door het deelnemen aan deze actie wordt kleding een tweede kans gegeven en ook niet onbelangrijk: de vereniging ontvangt een leuke bijdrage voor de clubkas.

In samenwerking met Smart Recycling zorgt men ervoor dat je kleding een sociaal en ecologisch verantwoord tweede leven krijgt door het her te gebruiken. “ We willen in het voor- en najaar deze actie structureel organiseren. Zo dragen we allemaal bij aan een betere wereld”, zegt voorzitter Koos Nederhoed.

“Schoon uw kledingkast dus op, gun je kleding een tweede kans en steun onze vereniging!! Wij zorgen ervoor dat het allemaal op de juiste plaats terechtkomt”, zegt hij.