Dine Zijlstra: “Binnen een paar minuten had ik 5 brillen die mij allemaal goed stonden”

Dinie Zijlstra is 67 jaar en woont aan de rand van Sneek. Ze geniet volop van het werken in de tuin, zwemmen in het kanaaltje achter het huis en het fietsen door Nederland. Toch verlangt ze ernaar om samen met haar man weer op vakantie te kunnen naar Griekenland en Spanje.

Omdat ze haar vorige bril ook op de Oosterdijk 1 had gekocht, ging ze opnieuw naar De OptiSjen in Sneek voor een nieuwe bril. 'Ik was echt heel blij met mijn oude rode bril toen ik hem kreeg. Toch merkte ik op een gegeven moment dat er wat beschadigingen op kwamen en dat ik er op uitgekeken was. Met een bril is het anders dan met een jurk, je ziet zelf niet zo goed hoe die staat. Ze zijn hier echt aardig en zo deskundig. Binnen een paar minuten had ik vijf brillen die mij allemaal goed stonden. Ik heb er een aantal mee naar huis genomen om te laten keuren.

Uiteindelijk is het deze groene van Ørgreen geworden. Doorslaggevend was de kleur en ik ben er hartstikke blij mee. Het is een hele lichte bril. Je voelt bijna niet dat je hem op hebt. Ik ben er ook erg zuinig op. Daarom zet ik mijn reservebril op als ik wil lezen in bed, want ik val wel eens in slaap met mijn bril op. We komen hier nog al eens om onze brillen te laten repareren. Zelfs een keer voor een schilder die bij ons aan het werk was. Gelukkig worden we altijd direct en goed geholpen.