Dikke zege Sneek Wit Zwart na eenzijdige wedstrijd

Die uitslag had sowieso hoger moeten zijn, maar de grensrechter van de bezoekers gaf niet thuis toen de bal in de eerste helft duidelijk over de doellijn was. Een gevolg van de drukte zullen we maar zeggen, want de ene na de andere aanval rolde op het doel van Willemsoord af, terwijl zijn collega-assistent bijna de gehele wedstrijd werkloos toekeek, iets wat ook gold voor Sneek Wit Zwart-doelman Robert Jelsma. De Sneker goalie kwam pas in de laatste fase het duel een paar keer in beeld, maar verder werden de lakens vooral door Sneek Wit Zwart uitgedeeld.

Dat begon al meteen vanaf eerste fluitsignaal, toen Jorn Wester na een bal over de hele een goede kopkans kreeg. Niet lang daarna strandde een samenwerking van Alwin Velds en Robin Semplonius en bij de volgende aanval waren een aantal spelers van de thuisclub te besluiteloos. Een paar tellen later was Freerk de Jong echter wel gedecideerd, toen de bal bij een scrimmage werd teruggelegd. Vervolgens ontbrak na een vrije trap van Alwin Velds en na een voorzet van de door Kevin Huitema op fraaie wijze weggestuurde Jorn Wester net de "finishing touch", waarna Robin Semplonius er ook niet in slaagde om een voorzet van Huitema te verzilveren. Bij de volgende bal vanaf de zijkant was het echter wel raak en kopte de volledig vrijstaande Kevin Huitema Sneek's tweede tegen de touwen.



Vijf minuten later gingen de alarmbellen bij Willemsoord opnieuw tot twee keer toe af en toen de waarschuwing niet meer leek te helpen, trad de al genoemde grensrechter als reddende engel op, waarna de arbiter van dienst bij een overtreding van de doelman op Jorn Wester eveneens deed alsof zijn neus bloedde. Na die situatie liet Sneek Wit Zwart de teugels enigszins vieren en gaf Marco Rijpkema onnodig een hoekschop weg. Die leverde niks op en dat was ook het geval bij een corner die de thuisclub aan een combinatie van Freerk de Jong en Jorn Wester overhield. Na iets meer dan een half uur stuitte Robin Semplonius op de goalie van de Kolonisten, maar bij de volgende Sneker aanval verscheen zijn naam alsnog op de lijst van doelpuntenmakers. Na een voorzet van Dani Mohamad en een inzet van Kevin Huitema benutte "Sempie" namelijk de rebound (3-0).



Bij het verder opvoeren van die stand zou voor de geblesseerde Jorn Wester geen rol meer zijn weggelegd, Zijn vervanger Jan Dommerholt - aanmerkelijk fitter dan een aantal weken terug - liet bij zijn eerste actie een aantal tegenstanders zijn hielen zien, al was de derde net een brug te ver. Bij zijn volgende actie was er echter geen tegenstander in de buurt om de route te blokkeren en tikte hij de bal beheerst langs de uitkomende doelman, waarmee hij de ruststand op 4-0 bepaalde..



Na rust leek Sneek Wit Zwart op dezelfde weg voort te gaan. Daarbij ontbrak zoals in de inleiding al werd vermeld, de echte scherpte. Dat laatste was op zich niet verwonderlijk, want de thuisclub hoefde niet meer zo nodig en de bezoekers waren niet bij machte om het de Snekers echt lastig te maken. Het was dan vaak een kwestie van net niet, zoals bij een combinatie waarbij Jan Dommerholt een bal van Alwin Velds doorkopte op Kevin Huitema, terwijl bij een aanval met Velds, Semplonius en Huitema, een inzet van Semplonius in de korte hoek en ééntje van Huitema bij de eerste paal het echte venijn ontbrak.



​Na een uur spelen tikte Willemsoord voor het eerst op het venster en mocht de ploeg van trainer Jeroen Dekker kort achter elkaar een corner en een vrije trap nemen. Die leverden beide niks op en dat was aan de andere kant ook het geval bij een free kick van Leon de Vries, al kwam de bal van de middenvelder nog gevaarlijk dichtbij. Na een prachtige pass van Jan Dommerholt verdween de bal daarentegen ruim over de vijandelijke veste, maar nog geen minuut later werd daarin alsnog bres nummer vijf geslagen en wel door Joey Huitema die van dichtbij een voorzet met het hoofd tot doelpunt promoveerde.



Niet veel later werd er bij een actie van dezelfde Huitema goed verdedigd, terwijl Joris Speelman met een goede ingreep de angel uit een tegenaanval haalde. Vervolgens kreeg Jan Dommerholt een mogelijkheid om het halve dozijn vol te maken, iets wat de thuisclub eerder al vanwege vermeend buitenspel door de neus was geboord. Dommerholt's inzet werd echter getoucheerd en na de daaropvolgende corner bleef treffer nummer zes bij een co-productie tussen Huitema & Huitema eveneens uit.



Die zou in de resterende speeltijd ook niet meer op het bord verschijnen, omdat Daniël Bennik de keeper op zijn weg vond en omdat diezelfde sluitpost bij het scheiden van de markt een inzet van Jan Dommerholt uit de bovenhoek tikte. Het had de zege van de Snekers die zoals hiervoor al werd vermeld dik verdiend was en die ook gemakkelijk hoger had kunnen uitvallen, nog net iets meer cachet gegeven.

Sneek Wit Zwart - Willemsoord 5-0 (4-0)

Doelpunten: 1-0 Freerk de Jong (7.), 2-0 Kevin Huitema (17.), 3-0 Robin Semplonius, (33.) 4-0 Jan Dommerholt (44.), 5-0 Joey Huitema (72.)

Scheidsrechter: T. Yildiz

​Gele Kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart: ​Robert Jelsma, Alwin Velds (75. Sidney Veltkamp), Joey Westerhof, Dani Mohamad (62. Joris Speelman), Freerk de Jong (75. Geart Hiemstra), Daniël Bennik, Leon de Vries, Robin Semplonius (62. Joey Huitema), Kevin Huitema en Jorn Wester (36. Jan Dommerholt)

Bron: https://pengel.weebly.com/