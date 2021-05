Digitale bijeenkomst over succesvol starten of groeien in crisistijd

SNEEK- Denk jij erover na om een eigen bedrijf te starten of ben je net begonnen? Let dan goed op, want op maandag 7 juni 2021 organiseert Startersdagen.com samen met de gezamenlijke Friese Rabobanken en de gemeenten Súdwest Fryslân, Heerenveen, Drachten, Smallingerland en Leeuwarden een online Startersbijeenkomst Friesland. Een gratis, interactief evenement waar kennis en inspiratie kan worden opgedaan over het ondernemerschap.

Programma

Onze avondvoorzitter voert direct na de opening om 19.00 uur een boeiend plenair tafelgesprek met experts en ondernemers. Wat zijn de mogelijkheden van het beginnen van een bedrijf in crisistijd? Waar moet je zeker op letten als je aan het starten bent? En we horen een succesverhaal van een ondernemer.

Aan tafel zit onder andere Lennard Drogendijk van Business Development Friesland. Zij bieden innovatieve, schaalbare starters een fysieke plek en helpen hen met groeien. Marjan Soepboer van Ynbusiness denkt mee vanuit een innoverend en multidisciplinair perspectief. Zij voorziet starters van advies en verbindt hen aan schakels in hun netwerk. Jan-Willem de Vries is samen met team Yelgo dagelijks bezig om digitale professionals te verbinden aan opdrachtgevers. Erik van der Knijff, van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland, helpt starters niet alleen met financiële producten. Maar juist ook met kennis, tools en tips. Onze laatste tafelgast is Daan de Beer van De Beer Zwarts Strategische Creatie. Hij vertelt je graag over hoe je strategische lange termijn keuzes omzet naar acties waar je heel gefocust elke dag weer mee aan de slag kunt gaan.

Keynote spreker – Friso Visser

Daarna zal keynote spreker Friso Visser zijn inspirerende ondernemersverhaal delen. Zijn ondernemers avontuurt begon met een kickstart. Hij kreeg de kans om een nieuwe brainstormtool te presenteren op Harvard en MIT. Brain Fuel is niet Friso zijn eerste onderneming en vast ook niet de laatste: de ideeën blijven stromen.

Webinars

De avond wordt afgesloten met interessante webinars van 20.30 uur tot 21.00 uur. Hier doe je alle nodige kennis op over succesvol starten van een onderneming crisistijd. Volg het webinar van FNV Zelfstandigen, Interpolis, Brandmerck of Ynbusiness, over diverse onderwerpen, zoals het bepalen van je uurtarief, zelfverzekerd ondernemen, online marketing en regelingen en subsidies voor starters.

Aanmelden

Het programma is kosteloos om aan deel te nemen voor starters en pre-starters, maar ook voor ondernemers die al een tijdje bezig zijn en de ambitie hebben om verder te groeien.

Aanmelden kan via www.startersdagen.com/startersbijeenkomstfriesland. Hier is ook het meer informatie te vinden over het programma en een overzicht van alle deelnemende kennispartners.