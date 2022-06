Dieven maken voor 150.000 euro buit bij paardenstal Tjalhuizum

Eigenaar Herbert de Vries van de T&H Stables in Tjalhuizum kwam er vrijdagochtend vroeg achter dat er was ingebroken. "'s Ochtends kijk ik even naar de camera's, want we hebben alles beveiligd. Toen zag ik op een van de camera's dat het één grote bende was. Dan weet je het wel."

De zadels zijn van klanten, die hun paard in Tjalhuizum hebben staan. Exemplaren kosten normaal gesproken tussen de 2.500 en 5.000 euro. "Dus ik denk dat het in totaal wel om anderhalve ton gaat."

Momenteel is De Vries aan het inventariseren wat de schade precies is. En waar mogelijk, de boel weer op te knappen. Want het gaat niet alleen om de zadels. "De sloten zijn kapot, ramen ook. We hebben een afgesloten terrein, maar ze hebben gaten in de hekken gemaakt."