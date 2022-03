Dieuwke Veldhuizen schrijft ‘Storm wil naar zee’

YSBRECHTUM – Soms moet je je droom gewoon gaan doen! Zo is het boek ‘Storm wil naar zee’ er gekomen. Het boek gaat over een paard, Storm, dat ook zijn dromen volgt.

Het verhaal speelt zich af, in vroegere tijden, toen de paardenreddingboot op Ameland nog daadwerkelijk drenkelingen uit zee haalde. Paard Storm wil niets liever dan met zijn weidemaatje en de andere paarden de Paardenreddingboot voort te trekken. De vraag is natuurlijk of hem dit gaat lukken. Door de beeldende illustraties van Dieuwke kan de lezer zich helemaal inleven in hoe het leven in die tijd moet zijn geweest. Of eigenlijk de lezertjes, het prentenboek is gemaakt voor jonge kinderen en uiterst geschikt om voor te lezen en samen naar de prenten te kijken. De paardenreddingbootdemonstraties die Dieuwke als kind mocht aanschouwen waren voor haar een grote inspiratie. “Als ik dan de nek van zo’n machtig beest stond te aaien kwamen de verhalen vanzelf naar boven.”

En toen haar kinderen Eelco (10) en Petra (7) werden geboren werden de kriebels om een eigen boek te schrijven en illustreren alleen maar sterker. Want hoe leuk is het om je kinderen voor te lezen uit eigen boek? Zoals Dieuwke zegt: “Het ding met dromen is dat je het soms gewoon moet doen.” En toen was daar het concept voor ‘Storm wil naar zee’, een paard dat ook zijn dromen volgt. Een terugkerend thema dus.”

Maar een idee maakt nog geen boek dat verkocht kan worden in de winkel. Dus nam Dieuwke contact op met Ameland Pers uitgeverij, de uitgeverij op het eiland gespecialiseerd in eiland gerelateerde uitgaven. Jeanet de Jong ontving het manuscript en zag hier zeer zeker wel potentie in. “Ik zag het als een zeer smaakvol beeld van de Paardenreddingboot, het is mooi getekend met een lief verhaal. Het is een aansprekend onderwerp dat in vele harten leeft.” Jeanet zag gelijk voor zich dat het een ideaal voorleesboek kon worden, maar ook met pagina’s waar het kind creatief mee bezig kan.

Dankzij de voorverkoop en de steun van een aantal bedrijven en instanties, is de droom uiteindelijk uitgekomen en ligt het boek nu ook echt in de winkels! Het zal uiteraard op Ameland en op de pier in Holwerd worden verkocht, maar is ook hier ‘op de vaste wal’ verkrijgbaar bij boekhandel Van der Velde in Sneek en dorpswinkel Joh. Greidanus in Ysbrechtum. En van elk verkocht boek wordt een euro gedoneerd aan Stichting paardenreddingboot, zodat we nog heel lang van dit prachtige schouwspel met de paardenreddingboot kunnen blijven genieten!

Storm wil naar zee; Illustraties en verhaal: Dieuwke Veldhuizen; Redactie en uitgave: Ameland Pers uitgeverij in samenwerking met Charming Stories