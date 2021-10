Dierenspeciaalzaak Pets Place nu aan het Normandiaplein

Nieuwe locatie

De nieuwe winkel is volledig opgezet volgens Pets Place nieuwe stijl. Dat betekent dat de winkelketen naast een uitbreiding van het assortiment meer diensten gaat leveren aan dierenliefhebbers. “Wanneer het bijvoorbeeld tijd wordt dat je hond naar de kapper moet, kan dat binnenkort bij ons in de winkel”, vertelt Rikke Doornbos, bedrijfsleider Pets Place in Sneek. Daarnaast biedt de nieuwe vestiging in het centrum van de stad een betere service aan haar klanten dan de oude locatie. “Ten eerste is deze winkel qua oppervlakte ruim twee keer zo groot, waardoor we veel meer ruimte hebben om bijvoorbeeld benches en krabpalen tentoon te stellen. Ten tweede is er op deze locatie meer én gratis parkeergelegenheid”, vertelt Doornbos. Omdat er een toenemende vraag naar hondenvoer, kattenvoer en kattenbakvulling is, kunnen klanten bij Pets Place nu grotere voorraden inkopen. Doornbos: “Vooral de vraag naar natuurlijke diervoeding is sterk toegenomen en daarom bieden we tegenwoordig ook een breed assortiment aan natuurlijke voeding voor huisdieren.”

Van dogwash tot knaagdierenhuis

Opvallend zijn de extra diensten die Pets Place Sneek zijn klanten gaat bieden. Voortaan kan iedere hondeneigenaar zonder afspraak zijn hond komen wassen. “Een aantal Pets Place-vestigingen in Nederland, waaronder Sneek, heeft een zogeheten ‘Dogwash’ staan waar je zelf snel en makkelijk je hond kunt wassen. Je kunt zelfs je eigen programma kiezen, bijvoorbeeld met of zonder shampoo”, vertelt bedrijfsleider Doornbos. En elke donderdag kan een afspraak ingepland worden met een hondentrimmer.

Naast het leveren van extra diensten worden de aquaria en het knaagdierenhuis uitgebreid. Het assortiment van aquaria is anderhalf keer zo groot en naast de verscheidenheid aan vissen komt er een planteneiland met ruim negentig waterplanten. Het knaagdierenhuis wordt zelfs verdubbeld. Doornbos: “We gaan van tien kleine hokken naar twintig ruime hokken en dat is vooral voor onze dieren heel erg prettig. Extra leuk is dat we in onze openingsweek veel nieuwe bewoners krijgen, namelijk cavia’s, gerbils en degoes.”

Over Pets Place

Pets Place is onderdeel van IJsvogel Retail, marktleider op het gebied van dierenspeciaalzaken in Nederland. Het bedrijf heeft 175 dierenwinkels door het hele land en is van plan om in de komende vier jaar het aantal vestigingen uit te breiden naar 230. In 67 winkels in het zuiden van Nederland zit Pets Place onder één dak met Boerenbond, eveneens onderdeel van IJsvogel Retail. Daarnaast heeft het bedrijf een groothandel en een zeer sterk groeiende webshop. In 2019 steeg de consumentenomzet van het bedrijf naar ruim 180 miljoen euro. De omzet van de groothandel was dat jaar 45 miljoen, wat omgerekend naar consumentenomzet nog eens 100 miljoen euro opleverde. Pets Place, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in Ede, heeft ongeveer 1200 werknemers in dienst.