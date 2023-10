Dierendag: Kat in ’t bakkie

Een kat heeft personeel

“Ik heb altijd al katten gehad”, vertelt Liesbeth. “De eerste lag bij wijze van spreken al bij mij in de wieg. Zodra ik op mezelf woonde, schafte ik een kat aan. Ik ben begonnen met een Heilige Birmaan en later overgestapt op een Noorse boskat. Dit is een heel aanhankelijk, mensgericht, mooi en langharig ras.” Sophia vult aan: “Mijn man is een hondenmens, ik een kattenmens. Ons compromis was twee Noorse boskatten. Het is een lief ras, maar ook veeleisend. Als ze aandacht van je willen, klimmen ze letterlijk bij je omhoog en krijgen alles voor elkaar.” Lachend: “Niet voor niets is de uitdrukking: een hond heeft een baas, een kat heeft personeel.” “Dat gaat soms ver”, meent Liesbeth. “Wie de kat op schoot heeft, hoeft geen eten of drinken te halen, dat is bij ons thuis een stelregel.”

Dan meldt Liesbeths kat Sverre zich; een prachtige, statige kat met een halflange grijze vacht.

Liefde geven en terug krijgen

“Ik vind het heel gezond als kinderen opgroeien met een huisdier”, gaat Liesbeth verder. “Als je thuis een hond of kat hebt, leer je verantwoordelijk te zijn voor een ander leven. Dat je lief moet zijn voor een dier en dat dan ook terug krijgt.”

Sophia: “Bij een hond kun je dat verwachten; een hond is jouw trouwe dienaar. Als je liefde terug krijgt van een kat, dan heb je dat verdiend.” Dat start met weten wat een kat nodig heeft. Liesbeth: “Voor een Noorse boskat is het belangrijk, dat ie buiten kan lopen. Die heeft enorm veel energie. Het is ook een boomklimmer en hij kan enorm hoog springen.” Sophia: “Als je een speelgoedje omhoog gooit, springt ie zo twee meter de lucht in.”

Functioneel en duurzaam

De liefde voor hun kat was vier jaar geleden reden voor Liesbeth en Sophia om een mooi meubelstuk te ontwerpen. “De meeste krabpalen die je in de winkel ziet, zijn wel functioneel, maar niet erg mooi”, vertelt Sophia. “Vaak gemaakt van stof en met buismateriaal van papier dat je na een jaar alweer moet vervangen.” “Onze insteek was iets duurzaams te maken, dat je maar één keer hoeft aan te schaffen”, licht Liesbeth toe. “Als we een boom met plateaus maken die twee meter hoog is, kan onze kat lekker klimmen, bedachten we. Toen we foto’s daarvan op Marktplaats zetten, kregen we veel positieve reacties.” Inmiddels zijn ze één dag per week en naast hun gewone werk, bezig met hun ‘uit de hand gelopen hobby’, duurzame ‘Luna’-krabpalen maken.

Takken uit het bos

Liesbeth en Sophia werken met uitsluitend natuurlijke materialen. Sophia: “Takken voor onze klimboom zoeken we in het bos, met vergunning. Of halen we graag op bij mensen die het kwijt willen, maar de voorraad blijft schaars. We gebruiken alleen volledig door de natuur uitgedroogde eikentakken die op de grond liggen en waarvan de schors er al af is.”

In de ‘klimboom’ is ruimte voor een mand, waar de kat helemaal in weg kan kruipen. Liesbeth: “Die maken we helemaal zelf van katoengaren. Echt monnikenwerk: allemaal losse draadjes die we verlijmen met houtlijm op waterbasis. Het touw om de boom heen is om aan te krabben en om mee te klimmen. De plateaus maakten we eerst van hout, maar tegenwoordig van cement. Dat heeft een modernere uitstraling en neemt warmte op. Sverre ligt er graag op.”

Elk model uitproberen

Liesbeth: Sverre is onze trouwe mede designer in het bedrijf. Tijdens het maken zit hij als een opzichter boven op een klimpaal. Elk model dat wij maken, zoals dat ‘instapmodelletje’ daar op de grond, probeert hij uit. Doordat hijj tussentijds modellen helemaal uittest, weten wij dat ze aansluiten bij een kat.” Sophia: “Dankzij Sverre weten we bijvoorbeeld of we voldoende plateaus hebben gebruikt of dat er nog eentje bij moet, omdat de afstand te groot is. Laatst ontdekten we zo, dat hij een puntige tak als tandenstoker gebruikt.”

En als Sverre spint, weten Liesbeth en Sophia dat het wel goed zit.

Tekst: Riemie van Dijk

Beeld: Liesbeth & Sophia