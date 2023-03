Dierenambulances De Meren en De Wouden zoeken vrijwilligers

In het voorjaar wordt het namelijk erg druk met meldingen over jonge, gevonden dieren zoals vogels, haasjes en kittens die hulp nodig hebben. De dierenambulance is daarom op zoek naar dierenvrienden die als chauffeur of bijrijder op de dierenambulance willen rijden. Als vrijwilliger op de dierenambulance help je dieren in nood en dat is ontzettend bijzonder en mooi werk dat veel voldoening kan geven.

Wat doe je als vrijwilliger op de dierenambulance?

De dierenambulances van de Dierenbescherming in Friesland voeren jaarlijks circa 6500 ritten uit en de werkzaamheden zijn enorm divers. Het ene moment is het nodig om een nest jonge katjes in veiligheid te brengen, het andere moment om een achtergelaten hond op te halen. Een babyeekhoorn die uit het nest is gevallen een helpende hand toesteken of een uilskuiken met een gebroken vleugel voorzichtig oppakken? Een medewerker op de dierenambulance draait zijn hand er niet voor om! Een chauffeur helpt dieren in nood en brengt hen zo veilig mogelijk naar een locatie zoals een dierenopvangcentrum of dierenarts. Het controleren van zwerfdieren op chip en het terugbreng van gevonden dieren naar hun eigenaar behoort ook tot de werkzaamheden. Onze dierenambulances kunnen ook ingeschakeld worden om de brandweer, politie en andere gemeentelijke diensten te assisteren. Naast chauffeurs zijn bijrijders ook meer dan welkom. Zij zijn de rechterhand van de chauffeur. Naast het ondersteunen op dierinhoudelijk gebied zijn zij het aanspreekpunt voor de meldkamer. Voor de functie van bijrijder is het beschikken over een rijbewijs niet nodig.

Hart voor dieren

De medewerkers op onze dierenambulance staan er nooit alleen voor. Er wordt samengewerkt met collega’s met een groot hart voor dieren. Geen enkele melding of dienst is hetzelfde. Onze medewerkers zien dat als een uitdaging, zo komt hun flexibiliteit en creativiteit goed tot hun recht. Van de vrijwilligers op de dierenambulance verwachten we een rustige maar doortastende manier van handelen. Dit stelt dier en mens gerust. Het werk op de dierenambulance is dankbaar en een avontuur, maar kan je ook emotioneel zwaar vallen. Niet iedere melding loopt immers goed af. We zoeken daarom mensen die stevig in hun schoenen staan en minimaal 18 jaar oud zijn.

Voldoening, trainingen en reiskostenvergoeding

Het werken met dieren, de mensen die de melding hebben gedaan en eigenaren van dieren geeft een geweldig gevoel, voldoening en zingeving. Daarnaast ontvangen vrijwilligers reiskostenvergoeding, krijgen zij vakgerichte trainingen en kunnen zij deelnemen aan workshops en evenementen van de Dierenbescherming.

Direct solliciteren

Dierenvrienden die aan de slag willen op onze dierenambulance kunnen terecht op de website www.dierenbescherming.nl/vacatures