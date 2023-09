'DierbaarDier’, gaat weer op reis

SNEEK- Kunstenaar Fiona Zondervan maakt tentoonstellingen samen met collega’s, op bijzondere locaties. Het idee voor dit jaarlijks terugkerend evenement is ontstaan na de jubileumtentoonstelling ‘Dierbaar dier’ in Museum Møhlmann in 2019. Fiona vierde hiermee haar 30-jarig jubileum als beeldhouwer. Ook nu zal er weer een kleurrijke stoet van diverse dierbare dieren te zien zijn.