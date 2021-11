‘Dienstmededeling’ Arriva

Leeuwarden – Harlingen Haven

Door vervanging van de brug over de Arumervaart, nabij Franeker rijden er geen treinen van zaterdag 27 november tot en met zondag 5 december tussen Leeuwarden en Harlingen Haven.

Tussen Leeuwarden en Harlingen Haven worden stopbussen ingezet. De bus start en eindigt vanuit Harlingen Haven bij het Entrepotgebouw Willemhaven. In Leeuwarden start en eindigt de bus aan de voorzijde van het treinstation. Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd van circa 30 minuten.

Leeuwarden - Stavoren

Door onderhoud aan de HRMK-spoorbrug over Van Harinxmakanaal rijden er zondag 28 november tot 15.00 uur en zaterdag 4 december tot 17.00 uur geen treinen tussen Leeuwarden en Stavoren. Arriva zet op dit traject bussen in. Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd van circa 45 minuten.

Voor het vervoer met een vervangende bus heeft de reiziger een geldig vervoerbewijs nodig zoals een ov-chipkaart. Men moet hiermee ingecheckt zijn bij het station waar vandaan men vertrekt en weer uitchecken op het station van bestemming. Het is niet mogelijk om in de bus een fiets mee te nemen.

Reistijd

De dienstregeling van het vervangende busvervoer staat op de website van Arriva. De hele reis, van deur tot deur, kan vooraf worden gepland, geboekt en betaald via de glimble app van Arriva (te downloaden via www.glimble.nl). Of plan de reis op www.arriva.nl.

Reis verstandig, mondkapje verplicht

Reis verstandig, mijd de spits en de drukte en blijf thuis bij verkoudheidsklachten. In Nederland geldt in het ov, óók in het treinvervangend vervoer, de verplichting tot het dragen van een mondkapje. Arriva vraagt reizigers om zich goed te verspreiden over de gereedstaande bussen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en de busdienstregeling op de website onder het kopje ‘Werk aan het spoor’: www.arriva.nl/werkaanhetspoor.