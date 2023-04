Dick Overeem en Maria Poiesz benoemd tot Waterpoorters 2023

Sneek Promotion

Kort daarvoor had mevrouw Jetske Schouten-Wouda, voorzitter van Stichting Sneek Promotion een hele waslijst van vrijwilligersactiviteiten voorgelezen. “Het past helemaal bij het profiel van de Waterpoorters, anders kom je niet in aanmerking voor deze onderscheiding”, aldus de preses. Op 19 juli 1974 werden op initiatief van de Stichting Sneek Promotion voor de eerste keer personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor Sneek, benoemd tot Waterpoorter. Sindsdien wordt ieder jaar een aantal Snekers gehuldigd, die zich belangeloos en vrijwillig inzetten voor de gemeente.

Verdiensten nieuwe Waterpoorters Overeem en Poiesz

Voor de volledigheid, en we kunnen enkele vrijwilligerstaken gemist hebben, hierbij de verdiensten van Overeem en Poiesz.

Dick Overmeem

De benoeming van Dick Overeem is gebaseerd op zijn jarenlange vrijwillige bezigheden voor o.a. de Vereniging Oranje Sneek. Hij heeft 27 jaar in het bestuur gezeten, waarvan de laatste 6 jaar als voorzitter en ook 27 jaar lang de organisatie van de Koningsdag festiviteiten in Sneek mede verzorgd. In 1992 en 1993 ook in de commissie ontvangst van HKH Koningin Beatrix op 30 april 1993. Dick heeft 33 jaar als vrijwilliger bij de Brandweer Sneek gezeten, was bestuurslid Sneek 75 jaar vrij, is bestuurslid Sneek 80 jaar vrij, is vrijwilliger als chauffeur van de shuttlebussen van Stichting Duurzaam Vervoer Sneek, 8 jaar vrijwilliger Sinterklaas intocht Sneek. Dick was in 1994 Prins Carnaval en sinds die tijd ook betrokken als vrijwilliger en bestuurslid van Carnavalsvereniging De Oeletoeters in Sneek en uit die hoedanigheid ook weer betrokken bij de Samenloop voor Hoop 2016. Hij is ook betrokken bij het Modelspoor Museum Sneek en Johanna Jacoba als vrijwilliger.

Maria Poiesz

Maria Poiesz heeft haar vrijwillige voetsporen verdiend als jarenlang bestuurslid van Fit Door Sport in Sneek. Ze was hier jarenlang in verschillende functies actief, zoals penningmeester, secretaris en trainster van Fit Door Sport in Sneek. Ook was ze districtsbestuurslid van de Nederlandse Bond voor Aangepaste Sporten en verzorgde sinds 2001 vele jaren als docent clinics (S)Cool on Wheels voor Sport Fryslân. Ze was 7 jaar secretaris van de Flitsclub Sneek. Ook was ze 16 jaar voorzitter van Stichting Aangepast Zeilen Sneek en medeorganisator van de Special Olympics Nationale Spelen in 2014, onderdeel zeilen in Sneek. Maria was jarenlang regionaal medewerker van het fonds Gehandicaptensport en plaatselijk coördinator van het comité Sneek/Offingawier en sinds 2022 ook bestuurslid van AV Horror, onderdeel Aangepaste Atletiek.