Dichter op de Deel | Explore the North

EXMORRA - Op zondag 22 mei treden oud-Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja en zanger ZEA op in een oude boerderij in Exmorra. In samenwerking met productiehuis Explore the North doen zij momenteel met hun Skuorre- en Tsjerketoer vele pittoreske podia in Friesland - en Amsterdam – aan. Deze keer maken zij onderdeel uit van Dichter op de Deel.

Het programma van Dichter op de Deel heeft het thema De stemmen van het landschap. Het landschap om ons heen dreigt in de verdrukking te raken, daarom krijgt het tijdens Dichter op de Deel een stem in proza, poëzie en muziek. De intieme, Friestalige songs van ZEA vertolken daarbij de sfeer van het platteland.

Het programma is verder rijkelijk gevuld met Jantien de Boer, auteur van Landschapspijn, Roberta Petzoldt, K. Michel, Suzanne Krijger, de Klimaatdichters Shari van Goethem en Syds Wiersma. Het festival wordt gepresenteerd door Dien L. de Boer.

Aanvang 14.00 uur, entree € 10,-

Bolswarderweg 13 Exmorra

Voor informatie over Dichter op de Deel en tickets:

https://www.dichteropdedeel.nl/dichteropdedeel/ We raden je aan om de tickets op tijd online te kopen, er is maar een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar aan de deur.





Skuorre- en Tsjerketoer van 25 maart tot 25 juni te zien in Friesland én Amsterdam,

Kaartverkoop van start

De tour is op 25 maart gestart in de Vijfpoort in Formerum (Terschelling) en doet vijftien verschillende Friese locaties aan, waaronder Het Bolwerk op 2 april. Daarnaast is de Skuorre- en Tsjerketoer ook te zien op twee Amsterdamse podia; zowel De Boer als Bruinja wonen in de hoofdstad. De tour eindigt op 25 juni op het Literair festival in Harlingen.

De kaartverkoop van vrijwel van de hele Skuorre- en Tsjerketoer is reeds van start. De speeldata en tickets zijn te vinden op de website van productiehuis Explore the North: explore-the-north.nl.