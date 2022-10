Dichtbundel 'Reflectie' verbindt woorden met beelden

MOLKWERUM - Verbinding is het belangrijkste element in het werk van beeldend woordkunstenaar Connie Harkema. Ook in haar nieuwste boek 'Reflectie' is er sprake van een samenhang, waarin ze haar beeldende kunst en poëzie met elkaar verbindt.

Als voormalig journalist, schrijver en redacteur trad Connie eerder met woorden naar buiten dan met beelden. De combinatie van tekst met schilderijen en tekeningen is later ontstaan. Woorden zijn nog altijd de basis en ook haar beeldend werk vertelt vaak een verhaal. Om die reden noemt zij zich het liefst beeldend woordkunstenaar.

Exposities

De geïllustreerde gedichtenbundel 'Reflectie' is opgebouwd uit de teken- en schilderseries 'zwart-witjes', 'tekencollages' en 'art & literature'; alle voorzien van een gedicht.

"Eigenlijk is geïllustreerd niet de goede benaming," zegt Connie, "want bij illustraties denk je aan het maken van afbeeldingen ter verduidelijking van een tekst, terwijl in dit geval juist de afbeeldingen het beginpunt zijn en ik dus bij het maken van de gedichten uitging van het schilderij of de tekening. In sommige gevallen voegde ik afzonderlijke delen van oude tekeningen (waarin de tand des tijds doorheen schemert) samen tot een geheel. Zo ontstonden collages met een compleet nieuw verhaal en daarop aansluitend de poëzie."

Dankzij deze werkwijze, waarbij gebruik is gemaakt van origineel werk, zijn de schilderijen/tekeningen met gedichten heel geschikt voor exposities, vooral in bibliotheken, foyers van theaters en bioscopen, en in wachtruimtes van diverse instanties zoals ziekenhuizen, huis- en tandartsen.

Boekpresentatie

De officiële boekpresentatie met een hapje en een drankje vindt plaats op vrijdag 28 oktober om 16.30 uur in de ondergrondse bunker van Commandopost Grou, onderdeel van Museum Bescherming Bevolking aan de Burstumerdyk 1 in Grou; een unieke locatie.

Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan Yoram Ish-Hurwitz, artistiek directeur van het Oranje Festival die tevens een kort praatje houdt over cultuur in de meest ruime zin des woords.

De boekpresentatie is voor iedereen vrij toegankelijk.

'Reflectie' (ISBN 9789464653274) kost € 15,80, exclusief verzendkosten en is te bestellen via www.connieharkema.nl