Deze week 's avonds griezelen met mummies van Wiuwert

WIUWERT- Speciaal en alleen in de herfstvakantie is het mogelijk om ’s avonds te griezelen met de mummies in de adellijke grafkelder van de Nicolaaskerk in Wiuwert. Onder begeleiding van een professionele gids, dat wel gelukkig.

In het donker van de avond afdalen naar de mummies in de adellijke grafkelder van de Nicolaaskerk in Wiuwert: Van 17 tot en met 22 oktober kun je er elke avond vanaf 20.00 terecht voor een professionele rondleiding met griezelige elementen.

In de uit 1609 stammende grafkelder onder de kerk die al sinds 1100 bestaat, liggen leden van de adellijke familie Walta en van de religieuze groepering genaamd Labadisten. Zij zijn op natuurlijke wijze gemummificeerd. Hoe het kan dat zij niet tot stof zijn vergaan, is na honderden jaren van onderzoek nog altijd een raadsel. Kan het de frisse lucht zijn die door de spijlen van de kelderramen komt? Kan het door de leilijnen komen, omdat de adellijke grafkelder op een kruispunt van deze aardse energiebanen ligt? Welke mysterieuze krachten er aanwezig zijn, is nog altijd niet opgelost, ondanks verschillende wetenschappelijke onderzoeken.

Deze rondleidingen, die alleen in de herfstvakantie ‘s avonds zijn, worden op 17, 18 en 19 oktober in het Fries gegeven en op 20, 21 en 22 oktober in het Nederlands. Meer informatie is te vinden op www.mummiekelder.nl. Aanmelden via info@mummiekelder.nl.