Deze week geen stakingen in het streekvervoer, vakbonden en werkgevers in gesprek

SNEEK- Er wordt deze week niet meer gestaakt in het streekvervoer. Dat is het resultaat van de gesprekken tussen de vakbonden en de werkgevers.

Werknemers legden de afgelopen maanden verschillende keren het werk neer voor hogere lonen en lagere werkdruk. Op dit moment zijn de vakbonden en werkgevers nog steeds in gesprek

"Er is besloten om de stakingen deze week op te schorten en uit te stellen naar volgende week", zegt buschauffeur Andries de Jong. Hij is ook lid van vakbond FNV. "Er is besloten om ze deze week nog even tijd te geven. En anders is het volgende week weer 'bingo'."

Toezeggingen

Het feit dat de stakingen voor deze week van de baan zijn, is een lichtpuntje, zegt De Jong. "Er is wat beweging en er zijn wat toezeggingen."

Toch houden de werknemers de stakingen achter de hand, mocht er niets uit de gesprekken komen. De Jong hoopt dat het zover niet komt. "We hopen gewoon dat we eruit komen."