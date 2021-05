Deze versoepelingen zijn aangekondigd

DEN HAAG- Vanaf 5 juni mogen mensen thuis weer vier gasten ontvangen. Verder gaan musea open en mogen er 50 gasten binnen in restaurant, theater, kroeg of bioscoop. Dat maakten demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vrijdagavond bekend op een persconferentie.

De versoepelingen kunnen doorgaan omdat de coronacijfers 'rap dalende zijn', zo zei demissionair premier Rutte. Wel moet er anderhalve meter afstand worden gehouden. Grotere restaurants of instellingen mogen meer mensen binnen hebben wanneer ze een negatieve test kunnen overleggen. Er mag ook weer binnen gesport worden, en sportkantines mogen daarbij open. Bovendien gaan sauna's en zonnebankstudio's weer open.

Voor liefhebbers van het Nederlands elftal was er slecht nieuws. De wedstrijden van Oranje mogen niet op grote schermen in de kroeg gekeken worden, en ook niet op het terras. Er werd verder bekendgemaakt dat de verkoop van alcohol in supermarkten en winkels weer kan tot 22.00 uur. Nu is dat nog 20.00 uur.

Andere maatregelen eerder loslaten

In de toekomst wil het kabinet verschillende coronamaatregelen eerder loslaten. Zo stond op 30 juni eerst stap vier in het openingsplan op de agenda, maar het lijkt erop dat het kabinet ernaartoe wil dat stap vijf dan kan ingaan.

Dat zou betekenen dat mensen vanaf 30 juni acht bezoekers thuis mogen ontvangen, restaurants honderd gasten binnen kunnen hebben en sportwedstrijden weer mogelijk zijn. Ook kunnen verschillende evenementen dan misschien weer gehouden worden met behulp van toegangstesten.

Festivals zonder anderhalve meter

Voor grote festivals, waar mensen lopen, zou dat betekenen dat ze na 30 juni de anderhalve meter mogen loslaten wanneer bezoekers een negatieve coronatest kunnen laten zien. Er mag dan maximaal 75% van het reguliere aantal bezoekers naar binnen.

Na stap vijf volgt alleen nog het volledig loslaten van alle coronamaatregelen. Wanneer die stap genomen wordt, is nog niet bekend.