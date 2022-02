Deze Friezen doen mee aan de Olympische Winterspelen

HEERENVEEN - Acht langebaanschaatsers, vijf shorttrackers en een bobsleeër. Dat zijn de Friezen die de komende weken in actie komen op de Olympische Winterspelen in Beijing.

Elf schaatsers en een bobsleeër zijn woonachtig in de gemeente Heerenveen. Omrop Fryslan maakte een overzicht.

De openingsceremonie van de Spelen is vrijdagmiddag. De eerste Friezen komen een dag later in actie.

Jorrit Bergsma Leeftijd: 36 jaar

Woonplaats: Aldeboarn

Discipline: langebaanschaatsen (5.000m, 10.000m, massastart)

Hoeveelste Spelen: derde keer

Eerdere prestaties: 1x goud, 1x zilver, 1x brons

Eerste keer in actie: zondag 6 februari