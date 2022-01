Devo Kleinvakshop

Sneek – DEVO op het Grootzand 20 in Sneek, staat al jaren bekend om onder andere zijn uitgebreide assortiment in kleinvakartikelen en de haak-en breigarens.

DEVO heeft onlangs de www.devokleinvakshop.nl<http://www.devokleinvakshop.nl> geïntroduceerd, waarbij dit gehele assortiment ook online te bestellen is. De artikelen bestellen en gratis ophalen in de winkel, is een mogelijkheid voor mensen die dat wensen, maar uiteraard kan het ook thuisbezorgd worden.

DEVO hoopt hiermee een uitkomst te bieden voor de eigen (winkel)regio, maar ook voor eenieder die daarbuiten woont.

Graag tot ziens op Devokleinvakshop.nl!