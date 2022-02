Detachering in de IT: het laatste nieuws

INGEZONDEN - Zoals je wellicht wel hebt vernomen is de IT-sector de laatste jaren enorm gegroeid. Maar de tijd staat niet stil, want de groei zet alleen maar door!

Maar ook de IT blijft zich continu ontwikkelen en er zijn altijd mensen nodig om het werk uit te kunnen voeren. Er vinden ook veel nieuwe projecten plaats en het blijft een belangrijke business! Een IT professional heeft een grote verantwoordelijkheid en de verwachting is dat het alleen maar toe gaat nemen. Daarom zijn bedrijven altijd op zoek naar bekwaam personeel om het werk goed uit te kunnen voeren. Detachering in de IT zal nu belangrijk zijn maar ook in de toekomst!

Wat is detachering?

Wanneer dat er over detachering wordt gesproken, gaat het over het uitlenen van werknemers aan een andere partij. Het gaat er om dat een bedrijf een overeenkomst gaat tekenen met een detacheringsbureau. Er zijn daar veel specialisten in dienst die dan bijvoorbeeld tijdelijk bij een opdrachtgever werkzaamheden uit kunnen voeren tot een speciaal project is afgerond. Het kan ook zijn dat er tijden van drukte extra mensen nodig zijn en ook dan kunnen zij je inzetten.

Soms heeft een bedrijf extra mensen nodig omdat zij nieuwe projecten willen opstarten. Daarvoor hebben ze wel de middelen, maar de mensen nog niet. Ze kunnen dan een beroep doen op QISS IT bijvoorbeeld en dan wordt er snel gekeken welke opties er zijn. Dit wil dus ook zeggen dat wij voor jou altijd werk hebben en je kunt dan ook direct aan de slag. Veel bedrijven staan te springen om personen zoals jij dus waar wacht je nog op?

Starters en detachering in de IT

Als je net klaar bent met je studie, kan het zijn dat je graag zo snel als mogelijk aan het werk wil. Maar het is lastig om te kiezen waar je precies wilt beginnen. Als je gaat werken in de detachering dan kun je eerst veel ervaring op doen binnen veel bedrijven. Dit kan jou beter helpen om uiteindelijk een keuze te maken wat voor werk je leuk vindt om te doen en binnen welke bedrijven je dan wil werken.

Grijp jij deze kans?

Het is goed om je er in te verdiepen want als de focus ligt op Young Professionals dan hoor jij daar misschien wel bij! Wil jij begeleid worden bij je ontdekkingsreis in de arbeidsmarkt? Goed om dan eens te kijken wat wij voor je kunnen betekenen. Meer informatie op de website van QISS IT kun je zelf bekijken wanneer het jou uitkomt. Betrokken, persoonlijk en een mooie start op weg naar een kansrijke toekomst krijg je hier aangeboden!