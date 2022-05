Derde inspirerende stadswandeling is klaar: ontdek Hindeloopen

De stadswandeling Hindeloopen werd gisteren door Floriaan Zwart, directeur van VVV Waterland van Friesland, overhandigt aan Titus Stallmann van Ondernemersbelang Hindeloopen. Titus gaf aan blij te zijn met de stadwandeling, omdat hiermee Hindeloopen op een andere manier kan worden ervaren. “Het is ook erg leuk dat de stadswandeling, naast de culturele en historische hoogtepunten van onze stad, diverse winkeltjes beschrijft”, vindt Titus. “Het laat zien hoe divers onze stad is. Er is hier altijd wat te beleven, het hele jaar rond.”

Op ontdekkingstocht De stadswandeling door Hindeloopen is een overzichtelijke en handzame route van 2,5 kilometer. De ontdekkingsreis begint bij Museum Hindeloopen. Als wandelaar word je vervolgens meegenomen langs de leukste, mooiste en interessantste plekjes. De wandeling voert onder meer langs de Grote Kerk, de fontein Flora & Fauna, It Kweade Wiif Fan Hylpen (een bijzonder volksverhaal over inderdaad een boze vrouw), het Schaatsmuseum, de Hindelooper schilder Bootsma en het schitterende reddingboothuisje van de KNRM. Ook kom je er als wandelaar achter welke band Hindeloopen met Amsterdam heeft. Er is zelf een Kalverstraat in deze Elfstedenstad. En zo zijn er nog meer geheimen en schatten om te ontdekken.

Vanaf nu te koop De stadswandeling door Hindeloopen is te koop via de webshop van VVV Waterland van Friesland. De prijs bedraagt drie euro. Ook de VVV-locaties en sommige recreatieve ondernemers in de regio bieden de wandeling aan. Ondernemers die de route graag willen verkopen aan toeristen en inwoners, kunnen de stadwandeling bestellen via zakelijk.waterlandvanfriesland.nl. De stadswandeling door Hindeloopen is bedoeld ter vermaak en is gebaseerd op historische feiten en weetjes die VVV Waterland van Friesland via diverse bronnen heeft verkregen. Mochten wandelaars aanvullingen hebben, dan zijn die altijd welkom voor een volgende uitgave van de stadswandeling. Inzenden kan via info@waterlandvanfriesland.nl.

Meer stadswandelingen door de Elfsteden

Eerder kregen de Elfsteden Bolsward en Stavoren al een eigen stadswandeling. Na Hindeloopen volgen nog de stadswandelingen door Sloten, IJlst, Sneek en Workum. “We willen hiermee op een laagdrempelige manier toeristen én inwoners inspireren om op ontdekking te gaan door de stad”, zegt Floriaan. “Een stadswandeling helpt je om prachtige dingen te ontdekken en vertelt je er ook meer over. Zo komt elke Elfstedenstad nog meer tot leven. Bovendien is wandelen gezond voor je!”

Over VVV Waterland van Friesland VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zestien VVV-locaties en achttien informatiepunten. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Ruim 800 ondernemers zijn lid van VVV Waterland van Friesland. De VVV verbindt deze ondernemers met elkaar in één krachtige netwerkorganisatie.