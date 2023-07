Derde editie ‘Simmer yn Súdwest’

‘Simmer yn Súdwest’ is zomervakantie met gratis sportieve, culturele en gezellige activiteiten, verdeeld over verschillende plaatsen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Kinderen kunnen zeilen, suppen, voetballen, naar het straattheater of één van de buurtcampings. Daarnaast worden gezinnen met kinderen die moeten rondkomen van een minimuminkomen uitgenodigd voor een dagje uit naar een pretpark of naar één van de Waddeneilanden.

Stichting Sociaal Collectief, een jonge zelfstandige stichting op het gebied van samenlevingsopbouw, is een van de organisatoren van Simmer yn Súdwest, Doelstelling is om ervoor te zorgen dat iedere inwoner van Súdwest-Fryslân van waarde is en meedoet in de samenleving.

Preventief

“We hebben opdracht van de gemeente om preventief te werken”, zegt Jelle de Jager (31) uit Easterlittens, als jongerenwerker aan de stichting verbonden. “Dat doen we door middel van de aanpak ‘Cool Súdwest’. In de praktijk betekent dit dat ik als jongerenwerker veel op straat ben, op scholen en in het jongerencentrum (Poort 20 aan de Oude Koemarkt in Sneek, red.) om contact te houden met de jongeren en om ze te helpen. Zo vroeg als kan om te zorgen dat ze zo fijn mogelijk opgroeien. Dat is nodig want er zijn veel jongeren die zoeken naar erkenning voor hun inzet. Ik zie dat ze het moeilijk vinden om hun eigen talenten te ontdekken en te leren wie ze zelf zijn. Wij zorgen ervoor dat jongeren een plek hebben waar ze lekker zichzelf kunnen zijn en we bedenken activiteiten waar ze hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.”

Stoere bink



Dat gebeurt vooral in Poort 20. Jelle de Jager: “Mijn taak is ervoor te zorgen dat het er veilig en gezellig is. Maar we hebben onlangs ook een feest georganiseerd in Het Bolwerk en we geven ook bokslessen en voetbaltrainingen. Een jongen die stoer doet, is de bink in de groep en zo voelt hij zich ook. Hij moet dit gedrag blijven vertonen om het gevoel te hebben dat hij zichzelf is. Als je dan zegt dat hij niet meer de stoere bink moet zijn, dan zeg je eigenlijk tegen zo iemand dat hij zichzelf niet meer mag zijn. Dat werkt niet. Wij zeggen dat we graag zijn andere talenten willen ontdekken, bijvoorbeeld door te gaan boksen. Dan kan hij stoer zijn en leert hij zichzelf op een positieve manier kennen. Als we dan ook nog zorgen dat er een goede trainer staat die hem meer leert dan alleen de sport, wordt dát zijn identiteit. Proberen om op een positieve manier erkenning te krijgen.”

“Aansluiten is de kunst”

De in Sneek gevestigde stichting Sociaal Collectief is in korte tijd gegroeid van acht naar dertig medewerkers, waarmee wordt aangegeven dat er een grote behoefte is. Om nou te zeggen dat De Jager een geboren jongerenwerker is, gaat misschien wat ver. Wel was hij op jonge leeftijd al sociaal bewogen. Jelle de Jager spreekt van een passie als het over zijn werk gaat. “Ik weet nog dat ik als puber overal rondliep en graag een praatje maakte. Dat doe ik nu nog steeds. Ik ben vooral zichtbaar, betrokken en probeer aan te sluiten. Jongerenwerker willen worden komt vaak voort uit de behoefte om mensen te willen helpen. Ik denk dat je die behoefte opzij moet zetten. Het gaat om de jongeren. Luisteren naar wat ze beleven, wat ze willen. Als je de behoefte hebt om anderen te helpen, moet je géén jongerenwerker worden. Aansluiten, dat is de kunst.”

Vakantie voor álle bewoners van Súdwest

“Een vakantie als feestje voor álle inwoners, dat is het doel van ‘Simmer yn Súdwest’”, legt jongerenwerker Jelle de Jager uit. ‘Simmer in Súdwest’ vindt dit jaar voor de derde keer plaats. Ruim vijfduizend kinderen hebben de afgelopen twee jaren meegedaan aan de verschillende activiteiten. In de zomer van 2021 en 2022 organiseerde de gemeente - in plaats van de eerder aangeboden minimavakanties – dagjes uit naar pretparken en de Waddeneilanden. Hier maakten toen ongeveer duizend gezinnen gebruik van. De Jager: “Voor jongeren van twaalf tot en met achttien jaar hebben we dit jaar chill-plekken bedacht op De Potten in Sneek, in Bolsward en in Koudum, met allerlei activiteiten, een podium, disco, workshops en meer.”

‘Simmer in Súdwest’ is een initiatief van de gemeente en wordt georganiseerd door cultuurbureau Akte 2, Team FRL Súdwest, Stichting Sociaal Collectief en de Groen Grijs Bus. ’Simmer yn Súdwest’ is van 22 juli t/m 2 september en is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar.

Tekst: Richard de Jonge / Foto’s: Richard de Jonge en anderen