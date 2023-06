Derde editie ‘Simmer yn Súdwest’

Volop gratis activiteiten voor jeugd in zomervakantie

SUDWEST-FRYSLAN - ‘Simmer yn Súdwest’ is zomervakantie met gratis sportieve, culturele en gezellige activiteiten, verdeeld over verschillende plaatsen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Kinderen kunnen zeilen, suppen, voetballen, naar het straattheater of één van de buurtcampings. Daarnaast worden gezinnen met kinderen die moeten rondkomen van een minimuminkomen uitgenodigd voor een dagje uit naar een pretpark of naar één van de Waddeneilanden.

Doelstelling is om ervoor te zorgen dat iedere inwoner van Súdwest-Fryslân van waarde is en meedoet in de samenleving.

Simmer yn Súdwest is een initiatief van gemeente Súdwest-Fryslân en wordt georganiseerd door Sociaal Collectief, cultuurbureau Akte2, GroenGrijsbus en de buurtsportcoaches van Team FRL Súdwest. Simmer yn Súdwest is voor alle kinderen en jongeren in Súdwest-Fryslân van 4 t/m 18 jaar. Na een succesvolle editie vorig jaar, besluit de gemeente het programma dit jaar opnieuw te organiseren.

Tijdens de zomervakantie zijn er weer op verschillende plekken buurtcampings voor alle inwoners en chillplekken voor jongeren. De samenwerkende partijen hebben weer leuke, sportieve en culturele activiteiten neergezet!

Van zaterdag 22 juli t/m zaterdag 2 september begint de 3e editie van Simmer Yn Súdwest 2023!

Voor meer informatie: https://sudwestfryslan.ynbeweging.frl/simmer-yn-sudwest