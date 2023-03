Derde editie NXT groot succes

BROEK - Afgelopen donderdag presenteerden Wefabric web & marketing en Miedema Accountants de derde editie van NXT: hét evenement voor ondernemers en managers in het Noorden. Ruim 90 ondernemers werden geïnspireerd door bevlogen sprekers in de Broekster Tsjerke, waarnaast er volop werd genetwerkt.

Anders denken en doen

Initiatiefnemers van het evenement zijn Svea Reekers van Wefabric web & marketing en Janet Miedema van Miedema Accountants. Reekers: “Na jaren van weinig tot niet kunnen netwerken door de pandemie, was het weer tijd om ondernemers samen te brengen en te inspireren. NXT stond dan ook helemaal in het teken van anders denken en doen in deze roerige tijden”. Afgelopen donderdagmiddag was de derde editie van NXT, speciaal voor ondernemers en managers in het Noorden.

Inspireren en ontmoeten

Verschillende toonaangevende sprekers inspireerden over anders denken en doen als ondernemer. Dagvoorzitter Bram van Dijk, techjournalist, nam de bezoekers mee in zijn passie voor technologie. Van ChatGPT, AI tot DALL-E: alle digitale ontwikkelingen passeerden de revue. Welmoed Deinum, boerin in hart en nieren, deelde haar passie voor het biologisch, dynamisch boeren en hoe ze hier razendsnel mee bekend werd op Instagram. Annemarie van Gaal, ondernemer in hart en nieren, haar succesverhaal begon eind jaren tachtig in Rusland. Zij vertelde over het mediabedrijf dat uitgroeide tot grootste onafhankelijke uitgeverij van het land en hoe ze vandaag de dag investeert in talloze bedrijven.

Het dynamische duo Arthur en Patrick, ook wel de Vrije Denkers, vertelden over hoe doen de beste manier is van denken. De bezoekers werden met interactieve oefeningen uitgedaagd om in beweging te komen en met elkaar in gesprek te gaan. Het was woordkunstenaar Willem Gunneman die de verhalen van zowel sprekers als bezoekers binnen een mum van tijd omzette naar pakkende muziek. Een muzikale samenvatting, gezongen onder een indrukwekkend pianospel. De middag eindigde met een netwerkborrel.

Inspiratie en waardevolle tips & tricks

NXT event is met lovende en enthousiaste reacties ontvangen door de bezoekers. De ondernemersverhalen hebben aan het denken gezet, waarna de ondernemers en managers met praktische tips & handvatten de Broekster Tsjerke hebben verlaten.