Dennis Niemarkt scoort voor winnend Waterpoort Boys

Het spelbeeld in de wedstrijd tussen SSS '68 en Waterpoort Boys waarbij de aanwinsten Jesper Knoop, Andy de Vries, Marcel van der Meulen, Brian Visser alsmede de vanuit de jeugd afkomstige Calvin Pasveer in de basis begonnen, was meteen vanaf het beginsignaal klip en klaar. De thuisclub hing "in de kont" en probeerde in de omschakeling iets uit te richten. Dat resulteerde al snel in een mogelijkheid waarbij doelman Syan Westra adequaat reageerde, .en niet veel later was een doelpoging na een vrije trap niet venijnig genoeg om de Sneker sluitpost te verrassen.



Even daarvoor had Romano Pasveer met een schot van buiten de zestien zijn collega voor de eerste keer getest en na de tweede mogelijkheid voor de thuisclub richtte een inzet van Tim van der Werf ook geen schade aan. Na iets meer dan een kwartier spelen leek SSS '68 de verzekeringspolis uit de kast te moeten halen, maar Marcel van der Meulen ging na een fraaie steekpass van Andy de Vries op het moment suprême te gehaast te werk. De Vries zou na iets meer dan een half uur opnieuw een hoofdrol vervullen toen hij na een prima aanval en na een overtreding op Dylano van Dijk, de toegekende vrije trap maar net langs de voor hem verkeerde kant van de paal schoot.



Nadat Tim van der Werf vlak voor rust na goed druk zetten nog voor een schrikmomentje zorgde, bracht De Vries onmiddellijk na de thee de ingevallen Ron Huitema in stelling. Diens kopbal verdween echter voorlangs en even later was het resultaat vrijwel identiek. Na een goedlopende aanval over links en na een voorzet van Kevin Kedde kopte Dennis Niemarkt namelijk over. Diezelfde Niemarkt werd vervolgens na een dieptepass van Kedde te ver naar buiten gedreven, waardoor ook deze mogelijkheid de Snekers geen rendement opleverde.



Dat laatste kwam bij zo'n beetje de eerste mogelijkheid voor de thuisclub in de tweede helft wel tot stand. Na een counter was de Sneker defensie even niet bij de les en toen Robert Minks ook nog eens weggleed, kon de spits van SSS '68 in alle vrijheid profiteren (1-0). Die voorsprong was ietwat tegen de verhouding in, want Waterpoort Boys was de bovenliggende partij en zou dat ook na de openingstreffer blijven, al werd het bijbehorende dividend vooralsnog niet uitgekeerd. Zo leverde o.a. een kopbal van Ron Huitema na een vrije trap van Andy de Vries vanaf de linkerkant niets op.



Het bleek echter slechts uitstel van executie. Na een prima actie van Brian Visser had Lars van Dijk de trekker al over moeten halen maar hij strandde op de keeper, waarna Ron Huitema in de rebound eindelijk het net liet bollen. Datzelfde net bolde drie minuten later voor de tweede keer, toen Dennis Niemarkt na een strakke pass van Robert Minks de bal panklaar legde voor de inkomende Brian Visser (1-2). Laatstgenoemde fungeerde even later met een afgemeten voorzet als architect, doch de doelman van SSS '68 voorkwam met een prima redding dat de derde Sneker treffer bij een kopbal Lars van Dijk de boeken inging. Die derde treffer zou kort voor tijd echter toch nog op het bord verschijnen, want na goed druk zetten van Kevin Kedde en Brian Visser werd Dennis Niemarkt in stelling gebracht en zo'n klusje kun je doorgaans wel aan hem overlaten, zo ook nu.



Daarmee bepaalde hij de eindstand op 1-3 en die uitslag had gelet op het aantal kansen hoger moeten uitvallen. Na bijna een jaar - en voor sommigen meer dan een jaar - ontbrak in sommige situaties nog de noodzakelijke finesse. Komende dinsdag krijgen de geelhemden de mogelijkheid om die verder aan te scherpen, want dan oefent Waterpoort Boys opnieuw en wel tegen derdeklasser Minnertsga. Die wedstrijd wordt op Sportcentrum Schuttersveld gespeeld en begint om 20.00 uur.

SSS '68 - Waterpoort Boys 1-3 (0-0)

Doelpunten: 1-0 SSS'68 (55.), 1-1 Ron Huitema (74.), 1-2 Brian Visser (77.), 1-3 Dennis Niemarkt (88.)

Opstelling Waterpoort Boys: Syan Westra, Calvin Pasveer, Jordi Heerings, Stefan Kroon, Jesper Knoop, Dylano van Dijk, Tim van der Werf, Romano Pasveer, Andy de Vries, Marcel van der Meulen en Brian Visser - wisselspelers: Patrick Bles, Lars van Dijk, Ron Huitema, Kevin Kedde, Robert Minks, Mirza Mustedanagic, Dennis Niemarkt

Bron: https://pengel.weebly.com/