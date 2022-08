Denk mee over recreatiegebied De Potten

SNEEK- Súdwest-Fryslân wil recreatiegebied De Potten verder ontwikkelen en aantrekkelijker maken. De Potten is tijdens de zomermaanden nu al een plek waar veel mensen graag naartoe trekken om te ontspannen. En dat is niet voor niks. De natuur, het water, de horeca en de activiteiten maken dat er voor iedereen genoeg te beleven valt. De Potten past wat dat betreft goed binnen de missie van Súdwest-Fryslân.

“We willen onze gemeente ontwikkelen als gastvrije gemeente voor haar eigen inwoners en voor bezoekers. Het recreatiegebied De Potten is een prachtig gebied waar jong en oud, natuurliefhebber of watersporter elke dag kan genieten van het diverse aanbod. Dat zoveel mensen daarvan genieten, dat is mooi. Maar het kan nog beter”, legt wethouder Michel Rietman uit.

De Potten in de lift

De Potten als recreatiegebied gaat al ver terug in de tijd. Lange tijd had het gebied een voorsprong als onderscheidend (water)recreatiegebied omgeven door een prachtig stuk natuur. Het was hét recreatiegebied van Sneek en de uitvalsbasis voor het wedstrijdzeilen. Doordat deze onderscheidende positie niet actief werd benut, raakte het gebied steeds verder achterop.

Totdat een aantal ondernemers samen met de gemeente besloten te investeren in De Potten. Mede door de ondernemers staat het gebied weer op de kaart. En daar borduren we als gemeente op voort. Samen met bezoekers en de inwoners willen recreatiegebied De Potten verder ontwikkelen.

Meedenken over De Potten

Onlangs werden bezoekers van De Potten al betrokken bij de ontwikkeling door een korte vragenlijst in te vullen. Maar ook het meedenken van de inwoners in de gemeente wordt nu gevraagd: “Ik ben vooral nieuwsgierig naar de mening van onze inwoners en welke kansen zij zien voor dit mooie gebied”, aldus wethouder Rietman.

Help jij mee met het verbeteren van De Potten? Laat ons weten hoe jij denkt dat we recreatiegebied De Potten kunnen verbeteren. Vul de korte enquête hier in.