Dembele schrijft historie voor Jong L.S.C. 1890

Eerste zege

Naast de allereerste treffer van Dembele die als invaller ook al een paar keer in het keurkorps van hoofdtrainer Marcel Valk was te bewonderen, viel er bij de blauwhemden nog meer te vieren, want door een late treffer van Chris Haitjema werd de wedstrijd in en tegen Bakhuizen met 1-2 gewonnen en derhalve is Jong LSC 1890 na drie opeenvolgende nederlagen tegen SV NOK, Mulier en CVO ook qua punten eindelijk van de hatelijke nul verlost.



Komend weekeinde komen daar geen punten bij, want de formatie van trainer Carlo Serra die in de poulefase van de beker als derde achter SC Lions ’66 en Scharnegoutum ’70 eindigde, heeft op 22 oktober geen verplichtingen. Een week later i.c. op zaterdag 29 oktober staat voor de jonge blauwhemden echter het bezoek aan de Hommerts Jutrijper Sport Combinatie oftewel HJSC op het programma. De groenhemden die in het jubileumseizoen - men vierde vorig seizoen het 75-jarig bestaan - als herkanser een stap terug moesten doen, leidt met tien uit vier en een doelsaldo van 4 voor en nul tegen in de vijfde klasse A de dans, al heeft De Wâlde - de andere degradant uit vier A - nog een wedstrijd tegoed en twee verliespunten minder.

Bakhuizen - Jong L.S.C. 1890 1-2

Doelpunten: 1-0 onbekende speler, 1-1 Dembele, 1-2 Chris Haitjema

Scheidsrechter: F.H. Albada

Gele kaart: Jeroen Witteveen, Redmer Bruinsma (Bakhuizen), Martijn Zwaga, Chris Haitjema (Jong LSC 1890)

Opstelling Jong LSC 1890: ​Jesse Molenaar, Colin Toebak, Bradley Steensma, Martijn Zwaga, Tristan Bron, Erik van der Wei, Joran de Haan, Sergey van den Bosch, Jan Wiebe Groninger, Chris Haitjema en Dembele - wisselspelers: Jelle de Groot, Ian Rinia, Stijn Oostra en Simon Stroo

Bron: https://pengel.weebly.com/