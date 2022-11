DELTA Fiber Netwerk opent Glasvezel Informatiepunt in Sneek

SNEEK - Onlangs is de glasvezelcampagne voor de stad Sneek gestart. Als 20% van de inwoners ja zegt voor glasvezel dan komt deze glasvezelverbinding er. Die twintig procent moet wel voor 21 december gehaald zijn. Daarom is DELTA Fiber Netwerk, de partij die de glasvezel aanlegt, met een glasvezelcampagne begonnen

Ja zeggen doe je door een abonnement af te sluiten bij een van de aangesloten telecomaanbieders. Bij DELTA kunnen ze zich voorstellen dat dit vragen oproept bij de bewoners, want welke mogelijkheden zijn er en hoe maak je de juiste keuze? Daarom worden er informatieavonden georganiseerd in verschillende wijken. De eerste informatiebijeenkomsten zijn afgelopen week al geweest. Daarnaast is er aan de Oosterdijk een winkel geopend waar iedereen informatie en advies kan inwinnen over bijvoorbeeld de aanleg van glasvezel of het sluiten van een abonnement .

Deze winkel is zaterdagochtend feestelijk geopend door medewerkers van DELTA Fiber. Echter al voor de opening konden de adviseurs de eerste bezoekers begroeten. Een afspraak maken mag, maar hoeft niet. U kunt zo even binnenlopen voor uw vragen. De winkel ligt dan ook strategisch in het winkelhart van Sneek. De winkel is primair bedoeld voor de glasvezelcampagne in Sneek, maar ook inwoners uit omliggende plaatsen waar de aanleg van glasvezel al gestart is, zijn welkom voor vragen, advies en informatie.

Het Glasvezel Informatiepunt is geopend van woensdag tot en met vrijdag van 10-18 uur en op zaterdag van 10-17 uur. Adres Oosterdijk 79. Bellen met de glasvezeladviseur kan ook altijd via 06 1886 5421.