Delete the Hater met Boaz: ‘Een jaar lang ziektewensen en doodbedreigingen ontvangen’

Wekelijks kreeg hij van een en dezelfde persoon Instagram-DM’s met ziektewensen en scheldwoorden. In de nieuwste aflevering van Delete the Hater gaat onderzoeksjournalist Darshan Boerema uit Heerenveen langs bij deze hater en net zoals altijd laaien de discussies weer hoog op.

“Het is niet eens altijd zo dat hij ergens op reageert, hij zoekt mij gewoon op om even een berichtje te sturen”, legt Boaz uit.

Disccusies

De verzender van de berichten wordt zichtbaar overvallen door Darshan en Boaz. “De meesten plaatsen haatreacties, als je kijkt bij anderen hoe ze reageren onder elkaar…”, is het excuus van de hater tijdens de confrontatie. “Ik weet niet waarom ik het gedaan heb, misschien zat ik niet zo goed in mijn vel. Iedereen zit anders in elkaar.”

Bewustwording

Na afronding van het gesprek komen de YouTubers erachter dat ze al die tijd voorgelogen werden aan de telefoon en besluiten ze opnieuw de confrontatie aan te gaan, om de jongen toch voor de camera te krijgen. “Ga niet over mijn moeder praten”, reageert een gefrustreerde ‘hater’ op een vraag die niet gesteld is. Heftige woordenwisselingen zorgen weer voor een nieuwe, spannende aflevering van Delete the Hater.