Déjà Vu voor ONS Sneek

Effectiviteit

​Het werd na de 2-1 nederlaag in de heenwedstrijd dus een déjà vu voor de oranjehemden. Daarbij bleek de strijdwijze van de thuisclub - lange halen, gauw thuis - op de hobbelige grasmat uiteindelijk en zeker met het windje mee meer beproefd dan het tiki-taki van de kunstgrasvoetballers uit Sneek, al kreeg ONS Sneek in de slotfase nog wel mogelijkheden om de naderende nederlaag af te wenden. Het verzorgde voetbal van ONS Sneek kwam in grote delen van de wedstrijd echter niet goed uit de verf. Toch leverde het gepolijste spelletje in de eerste helft na een mooie aanval een mogelijkheid op en wel voor Rik Koelewijn. De inzet van de linksback trof echter geen doel en dat was een paar minuten later aan de andere kant helaas anders, want toen gaf Jan Tijtsma bij een snelle tegenstoot blijk van de effectiviteit van de thuisclub.



De Boer

Na een overtreding op Ewart Ottema liet ONS Sneek voor de tweede keer zijn tanden zien. De vrije trap eindigde in eerste instantie in de muur en in tweede instantie in de handen van doelman Sander de Boer die zich evenals in Sneek in de tweede helft tot de uitblinker aan de zijde van Broekster Boys zou ontpoppen. Zo maakte de goalie al vroeg in de tweede helft een inzet van Stefan Westra onschadelijk en even later toen Nick Kleen de bal na een dieptepass van Joran Swart vooraf, hield de sluitpost ook een volley van Ottema tegen. Het bleek echter slechts uittel van executie, want bij de volgende aanval moest De Boer bij een voorzet van Ottema en een inzet van Kleen het antwoord schuldig blijven.



Frustratie

Ondanks de gelijkmaker nam de frustratie aan Sneker zijde toe. Dat had veel, zo niet alles te maken met de ondergrond. Daardoor kwamen de bezoekers ook na rust niet echt tot oogstrelend voetbal, terwijl men in. verdedigend opzicht nog al eens een overtreding nodig had om het lange halen, gauw thuis-voetbal van de thuisclub te bezweren. Dat lukte met handen en voeten overigens vrije aardig, totdat de bal ineens voor de voetvan van Klaas van der Meulen kwam en die met een inzet van afstand doelman Tristan Boersma voor de tweede keer het nakijken gaf.



Daarmee was de wedstrijd nog niet beslist en nadat Ottema bij een door Nordin Tahboun genomen vrije trap met het hoofd bijna succesvol was, kregen de Snekers zoals hiervoor al werd vermeld, in de slotminuten nog een aantal mogelijkheden om de naderende nederlaag af te wenden. Het zou onder de streep echter niks op smijten en derhalve bleef het bij 2-1. Daarmee werd het zoals hiervoor ook al werd vermeld, een déjà vu voor ONS Sneek dat komende zaterdag als gastheer van hekkensluiter ’t Fean ’58 optreedt.

Broekster Boys - O.N.S. Sneek 2-1 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Jan Tijtsma (27.), 1-1 Nick Kleen (55.), 2-1 Klaas van der Meulen (65.)

Scheidsrechter: B. Agricola

Gele kaart: Sander de Boer, Klaas van der Meulen (Broekster Boys), Pieter Abe de Jong, Rik Koelewijn, Geoffrey Eekhof (ONS Sneek)

Rode kaart: Germen de Jong (ONS Sneek)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Rik Koelewijn, Joran Swart, Glenn Buma, Geoffrey Eekhof, Pieter Abe de Jong. Wesley Tankink (46. Nordin Tahboun), Stefan Westra, Mark Westra (67,.Delachanxe Sabuni), Ewart Ottema en Nick Kleen

Bron: https://pengel.weebly.com

