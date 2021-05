SNEEK- Voor de Friese coronacampagne DOchITgewoan, is de Veiligheidsregio Fryslân met de DOCHSTOel de provincie ingegaan en de volgende vragen gesteld: wat heb jij gedaan in deze coronatijd, wat heb je geleerd en wie wil je een hart onder de riem steken? Opvallend veel Friese jongeren waren bereid voor de camera antwoord te geven en hebben samen zoveel reacties opgeleverd dat er in totaal drie video’s zijn gemaakt. Hiermee sluiten ze de campagne op social media met een positieve boodschap af.

Met de DOchITgewoan campagne staken ze jongeren de afgelopen maanden een hart onder de riem. Ze brachten de coronamaatregelen onder de aandacht, maar met de nadruk op wat er nog wél kon. Nu het einde in zicht is gingen ze de straat op in Drachten, Sneek en Leeuwarden om met deze jongeren terug te blikken op de afgelopen tijd. Vorige week is de eerste video vanuit Drachten online gegaan, vandaag de tweede vanuit Sneek en volgende week delen ze de derde video vanuit Leeuwarden.

Rode draad

Uit alle gesprekken met de jongeren kwam als rode draad naar voren dat de leefpatronen veranderden door corona en de maatregelen. Overigens, niet altijd ten nadele zoals de jongeren zelf aangeven. Ondanks de vaak grotere afstand zijn ze vaak toch dichterbij familie en vrienden komen te staan.

Jongeren in Sneek

“Degene die ik een hart onder de riem wil steken is mijn moeder. Gewoon om dat ik van d’r hou.” Ook in Sneek namen er jongeren plaats op de DOCHSTOel om terug te blikken op het afgelopen jaar. En daar kwamen best openhartige verhalen uit. Bekijk het in de video: wat heeft Sneek gedaan en geleerd in deze tijd? DOchITgewoan!

Over de campagne

Friese gemeenten, MBO- en HBO-instellingen, Friese jongeren en organisaties uit de zorgsector hebben meegedacht bij totstandkoming van de campagne en hielpen mee bij het verspreiden van de campagne.

Bekijk ook de website www.dochitgewoan.frl.