Definitieve gunning Wmo-​Begeleiding

Ondersteuning in dorpen en wijken

Voorop staat dat mensen die ondersteuning nodig hebben deze blijven houden. We kijken naar hoe de ondersteuning het beste aansluit bij hun persoonlijke situatie. Zo dicht mogelijk bij huis, in de dorpen en wijken en aansluiten bij de activiteiten en voorzieningen die er al zijn in de buurt.

De gemeente wordt voor de Wmo-begeleiding in vier gebieden verdeeld: Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o. en Buitengebied SWF. Elk gebied krijgt één aanbieder die de Wmo-begeleiding coördineert en uitvoert. Deze aanbieder bekijkt samen met de andere zorgverleners in het gebied welke ondersteuning mensen nodig hebben.

Athome Friesland B.V. gaat deze ondersteuning coördineren in Sneek-Noord en Bolsward e.o. Het samenwerkingsverband Stichting Alliade/GGZ Friesland gaat de ondersteuning regelen in Sneek-Zuid en het Buitengebied.

Zorgvuldige overgang

De nieuwe overeenkomsten met de aanbieders gaan in op 1 januari 2022. Dat betekent niet dat dan meteen alles anders wordt voor mensen die gebruik maken van Wmo-begeleiding. Vanaf medio september 2021 gaan we met alle mensen in gesprek die gebruik maken van Wmo-begeleiding om te kijken wat voor hen mogelijk kan veranderen. Aan het eind van 2022 willen we alle mensen hebben gesproken. Zolang mensen nog geen gesprek hebben gehad, houden ze de Wmo-begeleiding die ze nu ook krijgen.

Inwoners kunnen voor Wmo-begeleiding terecht bij de gebiedsteams van Súdwest-Fryslân.

Huishoudelijke Hulp vanaf 2022

Ook voor de Huishoudelijke Hulp zijn nieuwe afspraken gemaakt. Vanaf volgend jaar gaan Suver Thús en Axxicom Thuishulp zorgen voor de Huishoudelijke Hulp in Súdwest-Fryslân. Voor de meeste mensen met huishoudelijk hulp geldt dat ze de hulp houden die ze nu ook hebben. Na de zomervakantie starten de zorgaanbieders ook hier met gesprekken. Voor de gesprekken wordt ruim de tijd genomen. Aan het eind van 2022 heeft iedereen zo’n gesprek gehad.