Deelnemers nieuwe Natuurgidsenopleiding staan in startblokken

SNEEK- Dinsdag 26 september gaat in Sneek een nieuwe editie van de IVN Natuurgidsenopleiding (NGO) van start. Deze landelijk erkende opleiding wordt georganiseerd door IVN Súdwesthoeke. De deelnemers staan te popelen om te leren over de natuur en over hoe je anderen enthousiast kunt maken en dingen kunt leren over hun eigen leefomgeving.