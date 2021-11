Deel Stadsrondweg-Noord afgesloten voor doorgaand verkeer

SNEEK- Let op: tot maandag 08 november 08:00 uur is een deel van de Stadsrondweg-Noord, tussen de kruising met Thomas Zandstrastraat en de kruising met Schoonoord en Harste, in Sneek afgesloten voor het doorgaand verkeer. Dit vanwege een reparatie aan de brug over de Franekervaart.