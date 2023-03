Deel je museumkaart en doe de topstukkentour

Gees Boomgaard uit Sneek is een van de rondleiders. Haar topstukken bevinden zich onder meer in de IJszaal. “Daar staat de schaatstrofee van Benedictus Kingma uit Grou,” vertelt Gees, die zelf drie keer de Elfstedentocht schaatste. “In 1885 won hij bij een schaatswedstrijd in Oslo deze Hongaarse ossenhoorn met zilveren beslag. Het is een prachtige prijs, maar de manier waarop hij die wedstrijd won is nóg mooier.”

Ook Inne Dros uit Sneek geeft een rondleiding. Tijdens haar topstukkentour neemt ze de bezoekers mee naar de zilverzaal en naar de Ypecolsgakamer. Inne: “Deze bijzondere kamer is een reconstructie van de zogenaamde herenkamer uit een boerderij, gebouwd in 1783, die even buiten Woudsend staat. De wanden zijn beschilderd met behangsels waarop de bezittingen van de toenmalige eigenaren zijn afgebeeld. Aan de hand van die mooie behangsels kan ik wat over geschiedenis van de familie en hun omgeving vertellen.”

Rondleider Willem de Vreeze uit Beetsterzwaag gaat naar het schaalmodel van een fluitschip. “Daarmee werd in de 17e eeuw onder ander hout uit Noorwegen gehaald, ook door Friese schippers. Je ziet ook heel goed de houtluiken in het achterschip,” aldus Willem. “Op het schilderij dat bij het model hangt zie je een Scandinavische houthaven, waar ze dat hout vandaan haalden. Ik ga regelmatig zeilen in Scandinavië, en dan probeer ik me voor te stellen hoe dat eruit moet hebben gezien. ”

Jubileum

Het Fries Scheepvaart Museum bestaat dit jaar 85 jaar. Door de jaren heen is er een collectie opgebouwd van 28.000 voorwerpen en tienduizenden foto’s en archieven. Om het jubileum te vieren en de omvangrijke collectie te eren geven de rondleiders een topstukkentour langs hun persoonlijke favorieten. Andere rondleiders zijn Atze Osinga, Bert Verburgh, Gerben Groenhof en Jelmer Kuiper.

De topstukkentour duurt ongeveer 30 minuten. Aan iedere rondleiding kunnen maximaal 10 mensen deelnemen. Wil je verzekerd zijn van een plekje, schrijf je dan in via balie@friesscheepvaartmuseum.nl.

Kijk voor de data en tijden op www.friesscheepvaartmuseum.nl/museumweek. De rondleidingen zijn gratis, en bij gebruik van een museumkaart of ledenpas hoef je ook geen entree te betalen. Wel lid, maar geen museumkaart? Tijdens de Museumweek mag je op vertoon van je ledenpas een introducee meenemen.