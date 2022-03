Debuut van Nyck de Vries in de Formule 1 gaat niet door

De Australiër die rijdt voor McLaren is op tijd hersteld en kan nu wel zelf rijden in de Grand Prix van Bahrein. Naast Nyck de Vries was ook de Belg Stoffel Vandoorne als reserve. Beiden rijden in de Formule E voor Mercedes, dat samenwerkt met McLaren.

Vorig seizoen werd De Vries wereldkampioen in de elektrische raceklasse. Dit jaar staat hij voorlopig tweede in de stand. Hij werd een keer eerste, tiende en zesde in de drie races die zijn verreden.