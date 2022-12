Debuut nieuw Jeugdorkest bij Kerstconcert Fanfare Blauwhuis

Fanfare Blauwhuis speelt zondag, onder leiding van dirigent Roelof Bakker, kerstsfeer-stukken. Daarbij begeleiden ze eigen solisten die bugel, euphonium of hoorn spelen en verzorgen ze de muziek bij liederen van Vocaal Ensemble Fleks!

Initiatief van Jeanette Valkema

Het nieuwe jeugdorkest is onlangs opgericht op initiatief van Jeanette Valkema, docent aan het Kunstencentrum Atrium te Sneek, en fanfarebestuurslid, basblazer Piet de Jager. De jonge muzikanten, in de leeftijd van ± 10-14 jaar, zijn verbonden aan Fanfare Blauwhuis, Eensgezindheid Tjerkwerd of Excelsior Parrega.

Jeanette Valkema is heel enthousiast over de samenwerking: “Der is wer in berntsje berne”! De jeugdleden bespelen zowel hout- als koperinstrumenten en percussie. “Sa komme harmony en fanfare byinoar”.

Valkema vindt het met name belangrijk dat de jongeren samen muziek maken en die ook nog eens zelf uitzoeken. Er wordt wekelijks gerepeteerd, op 11 november speelden ze bij de Sint-Maartenviering in Blauwhuis. Maar het echte grote debuut is zondag tijdens het kerstconcert, dan spelen ze o.a. de hit Wellerman en de klassieker Stand By Me.

Ina Kluvers van het Fanfarebestuur: “We bínne der gelokkich wer nei corona, hearlik om mei-inoar te spyljen en te sjongen, it wurdt in prachtich konsert”.

Het kerstconcert in de Blauwhuister Sint-Vituskerk begint zondag 18 december om 14.00 uur, de toegang is gratis.