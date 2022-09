Debuterend VC Sneek trakteert publiek op droomstart (4-0)

SNEEK - Verkeersregelaars met oranje hesjes, auto's op het grasveld, fietsen in de overvolle rekken en drommen mensen voor de ingang om maar een plaatsje op de overvolle tribune te kunnen bemachtigen. Met daarnaast een wedstrijd die maar net op tijd kon beginnen om het vele publiek te kunnen herbergen. Oude tijden herleefden in Sneek en welhaast Europacuptaferelen in Friesland.

Verademing

De trainer/coaches Edward Kamphuis en Patrick Koelemij zagen het met stijgende verbazing aan dat Sneek massaal was uitgelopen om de volleybalkwaliteiten van VC Sneek te aanschouwen in deze ouverture tegen VVH. Ook de gasten moeten het een verademing hebben gevonden om in deze atmosfeer te kunnen spelen al zouden de blauwhemden daar na afloop wel qua resultaat iets anders hebben gedacht.

Ze waren ogenschijnlijk danig geïmponeerd door de vele publieke belangstelling en konden met name in de derde en vierde set geen enkel moment de suprematie van het gretige VC Sneek beteugelen. Derhalve een flitsende start van de debutant die aan klantenbinding deed in Sporthal Schuttersveld.

VC Sneek is back

"We speelden niet zo goed als vorige week in de beker tegen Veracles, maar ik ben zeer tevreden met de uitslag," aldus de trainer/coach Edward Kamphuis na afloop onder het genot van een welverdiende liquide versnapering. VC Sneek is dus helemaal back en VVH kon derhalve na ruim anderhalf uur met een 4-0 nederlaag naar Harderwijk afreizen middels 25-19, 25-23, 25- 19 en 25-13

Vanzelfsprekend was de triomf op de gasten niet. De jeugdige ploeg van Wouter Gaillard toonde zich in de eerste twee sets een evenwaardige opponent, maar was in de derde en vierde set niet tegen het blokkerende geweld van Klaas Jelmer Hoekstra, Tom van den Boogaard en Rutger Zoodsma opgewassen. Het trainersduo moest vooraf nog even flink aan de studie, want sinds deze week raakte de ziekenboeg overvol. Jeen Pieter van der Meer brak zijn linker pink, Koen Sikkema zat met een polsblessure in zijn burgerkloffie op de bank en ook Mark Hekstra oogde niet helemaal knieënfris.

Volle tribunes

Kamphuis en Koelemij presenteerden spelverdeler Jan Paul Beukers, diagonaal Senna Heikoop, de mids Klaas Jelmer Hoekstra en Rutger Zoodsma en passer/lopers Jelmer Spoor en Tom van den Boogaard samen met libero Kevin Hof aan de mensen op de volle tribunes die er eens goed voor gingen zitten. Want, het was ruim twee jaar geleden dat VC Sneek op eerste divisie niveau acteerde.

Aanvankelijk oogde het nog wat onwennig in de eerste set. "We hadden terecht wat last van plankenvrees", bekende Kamphuis na afloop. Maar het voelde lekker aan om het openingsbedrijf met een duidelijke 25-19 setzege af te sluiten. Ook in het vervolgstuk demarreerden de Snekers op het juiste moment door vanaf 17-17 de overdrive in te schakelen. Alhoewel de Gelderse formatie nog tot 24-23 terugkwam, zette Jelmer Spoor een rotsvast blok om zo de set binnen te halen. De jonge buitenspeler groeide uit tot een van de uitblinkers alhoewel de youngster de afgelopen week een kleinere trainingsintensiteit kende. "Serverend sloeg ik veel uit, aanvallend ging het best goed," aldus de jonge Sneker.

Ongekende schoonheid

In de derde en vierde set had VC Sneek weinig te duchten van VVH dat steeds meer het huizenhoge blok van de thuisclub tegenkwam. Daarbij was het killblok van routinier van Tom van den Boogaard van ongekende schoonheid, want de bal kwam akelig dicht bij de middenlijn loodrecht op de vloer terecht. De inmiddels in Lemmer woonachtige Van den Boogaard heeft zijn draai in Sneek blijkbaar aardig gevonden. Naast zijn onvermoeibare werklust blonk de voormalige speler van Taurus uit met een strakke sprongserve waarmee hij de handen meermaals op elkaar kreeg van het Sneker publiek. Ook Arjan Heerkes harkte middels gerichte bloktouches zijn punten binnen.

Patrick Koelemij en Edward Kamphuis konden na deze droomstart alleen maar glunderen. "Je wint met 4-0 en pakt zo vijf punten. Wat wil een mens nog meer zou je denken.Maar, we zijn pas begonnen en we kunnen nog veel beter, "stelde Edward Kamphuis vast die met zijn ploeg voor het hoogst haalbare gaat. "We hebben ontegenzeggelijk veel kwaliteit. Als dat straks allemaal gaat draaien dan ontstaan er mooie dingen", voorspelt hij. Beide trainer/coaches zullen voor het slapen gaan nog wel even met veel genoegen naar de actuele stand na de eerste speelronde hebben gekeken en dat kun je ze na deze mooie triomf ook niet echt kwalijk nemen.

Bron: Persbericht VC Sneek