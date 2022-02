Debatteren onder de fruitbomen: RSG Sneek wil groen schoolplein

SNEEK- De school RSG Magister Alvinus in Sneek wil het schoolplein groener maken. Het plan is onderdeel van de zogenaamde ecocode. Daarmee moet de omgeving van de school verduurzaamd worden.

Bij het ontwerpen van het park worden de leerlingen en docenten volop betrokken. Het wordt zelfs onderdeel van het lesprogramma. Ook in de toekomst zal het plein voor allerlei lessen worden ingezet.

Van natuur tot kunst

"Het zou mooi zijn als we een soort rivierbedding aanleggen om bij aardrijkskunde uit te kunnen leggen hoe zoiets werkt", zegt José van der Lijke van het 'greenteam' van de school. "Of dat je kunt debatteren in een soort amfitheater, onder de fruitbomen. Wij denken dat je daar heel betekenisvol onderwijs kunt geven."

Naast het groen en de natuur zal er ook ruimte voor andere zaken zijn. "We willen ook een draadje leggen naar kunst. Groen en gezond vinden we belangrijk, maar kunst en je uiten is ook een belangrijk onderdeel van je ontwikkeling", zegt Van der Lijke.

Naast de leerlingen van de school wil het RSG ook de buurt bij het plan betrekken. De school wil nog voor de zomervakantie beginnen met het project. "Maar we verwachten wel dat we de lange adem nodig hebben, dus we gaan het park in zo'n vijf jaar tijd opbouwen met elkaar.”