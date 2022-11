De Zware Jongens - We can come an end (with Louis van Gaal)

SNEEK - Naar aanleiding van de eerste persconferentie van Louis van Gaal in Qatar besloten de Zware Jongens de fantastische quote “We can come een end” om te zetten naar muziek.

Deze fantastische zin werd gecombineerd met andere uitspraken van onze bondcoach en hier is het resultaat: 'We can come an end (with Louis van Gaal)'.

De Zware Jongens zijn Fokko Dam (Sneek) en Arie Kuipers (Makkum) en bekend van hits als de Jodeljump, de Lege Krattenwals en de Kneu.