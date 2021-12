De Zonnebloem Sneek mag toch niet verdwijnen: Nieuwe bestuursleden gezocht

SNEEK- Vrijwilligersorganisatie de Zonnebloem streeft ernaar dat mensen met een lichamelijke beperking volop van het leven kunnen genieten. Zo ook in Sneek en dat doen ze al bijna 45 jaar. De voorbereidingen voor dit jubileumfeest zijn al in volle gang. Maar toch zijn er ook grote zorgen omdat er te weinig bestuursleden zijn waardoor het voortbestaan van de afdeling serieus in gevaar komt.

De afgelopen 45 jaar zijn er in Sneek voor gemiddeld 200 tot 250 deelnemers vele activiteiten georganiseerd zoals de jaarlijkse boottocht, gezellige muziekmiddagen en dagtochten naar bijv. Amsterdam of Giethoorn. Naast deze groepsactiviteiten zijn er veel vrijwilligers die op huisbezoek gaan of een 1-op-1 activiteit doen, denk daarbij aan het bezoeken van een tuincentrum of museum. Het is echt prachtig om te zien dat gasten en vrijwilligers veel plezier beleven aan dergelijke uitstapjes. De Zonnebloem heeft daarmee binnen de Sneker ‘mienskip’ inmiddels een belangrijke functie verworven en het zou jammer zijn als die verdwijnt.

Maar zonder bestuur kan de afdeling niet verder en daarom is er nu een zoektocht gestart naar de nieuwe enthousiaste bestuursleden. Bestuursleden ondersteunen de 30 vrijwilligers die in de afdeling actief zijn. Niet alleen is dit bestuurswerk zinvol, het geeft ook veel voldoening. Is je interesse voor de Zonnebloem gewekt en wil je meer weten? Neem dan contact op met Brenda Sterk, secretaris Zonnebloem afdeling Sneek via e-mail zonnebloemsneek@gmail.com of telefonisch via 0515-431600.

Over de Zonnebloem

De Zonnebloem is er al ruim 70 jaar voor mensen met een fysieke beperking voor wie dagelijkse zaken niet vanzelfsprekend zijn. Onze vrijwilligers laten zien dat er véél meer mogelijk is! Met aandacht, activiteiten, vakanties en betere mobiliteit en toegankelijkheid. Er kan zoveel meer dan je denkt.