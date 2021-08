De zomervakantie is voor iedereen speciaal

Het gehele programma is in samenwerking met gemeente Súdwest-Fryslân samengesteld door cultuurbureau Akte2, beweegteam Súdwest-Fryslân, Stichting Sociaal Collectief en Groengrijs bus. Wat opvalt is dat vooral de laagdrempelige en vrijblijvende activiteiten in de steden en grotere dorpen veel bezocht zijn, zoals de pumptrack en het Ricciotti-concert. Daarnaast worden vooral de thematische workshops bijzonder goed gewaardeerd door de deelnemers. Ook verenigingen die deze zomer speciaal voor Simmer yn Súdwest hun deuren hadden geopend, zoals de Fierljepvereniging uit IJlst, Wielervereniging Sneek en Scouting in Bolsward, zijn erg blij met de belangstelling.

Muziek in het park

Een aantal activiteiten staan al een paar jaar op het zomerprogramma, zoals de timmerdorpen van beweegteam Súdwest-Fryslân. Nieuw is bijvoorbeeld ‘Muziek in het park’, met Guus Pieksma en Annewieb Bloem, onder het motto ‘Samen Mear Mei Muzyk’ van cultuurbureau Akte2. Een waar feest voor jong en oud, muzikanten en beginners. Samenwerken, creativiteit en plezier maken gingen hier hand in hand.

Een ander gloednieuw en nog best spannend initiatief was Buurtcamping SoCo van Stichting Sociaal Collectief. Deze pop-up camping heeft maar liefst 22 keer in de gemeente haar tenten opgezet. In Sneek kon hiervoor een vrolijke pipowagen met tractor ingezet worden. Als de wagen verschijnt komen er meteen kinderen aanrennen. Enthousiast halen ze vriendjes en ouders op. Zodoende ontstond er op alle plaatsen een spontane gezellige campingsfeer op een veldje of pleintje midden in de wijk of het dorp. Kinderen kunnen er spelen, fruitspiesjes maken en knutselen, terwijl ouders genieten van een lekker kopje koffie of thee. Er werd gedrumd met Jan en campinggasten mochten meedoen met een fotoshoot. Dit resulteerde steevast in een heerlijk ongedwongen sfeer, een echt campinggevoel, gewoon in eigen buurt. Volgens de bezoekers voor herhaling vatbaar.

Al met al een zomervakantie om nooit meer te vergeten en die voor alle inwoners van gemeente Súdwest-Fryslân op de een of andere manier speciaal is geweest.