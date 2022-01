De Zilveren Bal grijpt versoepelingen aan voor olympische 100 meter

LEEUWARDEN- De zesde editie van ‘s werelds snelste schaatsshow gaat plaatsvinden op woensdagavond 16 maart 2022 in de Elfstedenhal in Leeuwarden.

De nieuwe versoepelingen geeft de organisatie van De Zilveren Bal voldoende energie en ruimte om definitief door te zetten. De Elfstedenhal wordt weer het theater voor een combinatie van show, entertainment én de beste schaatsers ter wereld. “Wij denken dat we iets unieks kunnen neerzetten in dit olympische seizoen. We verwachten veel Nederlandse én buitenlandse kanonnen aan de start.”, aldus toernooidirecteur Jan Ykema.

Olympisch deelnemersveld

Ykema hoopt de beleving van de spelen door te kunnen trekken naar Leeuwarden, met veel olympische deelnemers aan de start. Daarvan verzekert hij zich al met de ambassadeurs die aan het toernooi verbonden zijn: Femke Kok, Merijn Scheperkamp en Gilmore Junio (CAN).

Zowel Kok als Scheperkamp wonnen de 500m tijdens het Olympisch Kwalificatietoernooi eind december en verzekerden zich daarmee van een startbewijs voor de Olympische Spelen in Beijing. Kok werd kort daarna ook Europees Kampioene op dezelfde afstand, waar Scheperkamp met een verschil van slechts één honderdste van een seconde naast het goud greep. De Canadees Gilmore Junio was in 2016 de eerste winnaar van De Zilveren Bal en liet tijdens de laatste editie, met een tweede plaats, zien nog steeds tot de besten te behoren op de echte sprint. In Beijing zal Junio voor de derde keer deelnemen aan de Olympische Spelen.

Daarnaast kan Ykema rekenen op interesse van olympische deelnemers van over de hele wereld. “Wat te denken van Angelina Golikova (RUS). Zij heeft de laatste twee edities van De Zilveren Bal gewonnen, dit seizoen een keer 10.19 geopend en ons al een berichtje gestuurd dat ze er weer bij wil zijn!”.

World Cup Finale

Het sprintersbal over 100 meter sluit wederom aan op de World Cup Finale, die dit jaar op 12 en 13 maart in Heerenveen verreden wordt. Hierdoor rekent de organisatie, net als in 2020 op bijzonder veel buitenlandse deelnemers. Tijdens de laatste editie in 2020 werd De Zilveren Bal ook vlak na de World Cup Finale verreden, wat resulteerde in een record aantal buitenlandse deelnemers.

Tickets

De kaartverkoop van De Zilveren Bal is afgelopen week van start gegaan. Vanwege de huidige corona maatregelen is het aantal tickets beperkt. Tickets zijn verkrijgbaar via de website www.dezilverenbal.nl/tickets.

Corona maatregelen

Op dit moment gaat de organisatie ervan uit dat alle bezoekers geplaceerd worden en dat de CoronaCheck-app + identiteitsbewijs verplicht is om het evenement te betreden. Uiteraard hoopt de organisatie op verdere versoepelingen in de komende weken.