De zes beste voorlezers van de regio Mar en Fean zijn bekend

SNEEK- Op maandagavond 6 maart heeft Bibliotheken Mar en Fean de regionale finale van Read2Me!, dé voorleeswedstrijd voor brugklassers van het voortgezet onderwijs, georganiseerd. Deze regionale finale vond plaats in de bibliotheek in Sneek, waar elf kandidaten hebben gestreden om een plaats bij de beste zes voorlezers van Mar en Fean. Daarmee hebben zij zich ook geplaatst voor de provinciale finale op 19 april in het Tryater in Leeuwarden. ((De winnaars hiervan zijn in de race om de titel Brugklas Voorleeskampioen van de provincie Friesland te bemachtigen.))