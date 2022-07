De Wonderbrug is verdwenen, wat komt er voor in de plaats?

SNEEK- Momenteel worden de kades aan de Waterpoortgracht goed onder handen genomen door Van der Wal & Stienstra uit IJlst. ‘De Wonderbrugge’ moest er zelfs voor van z’n vaste plaats. Vraag is nu of de brug ook weer terugkomt.

Voor vele Snekers hoeft dat niet zo nodig: “Deze zogenaamde Wonderbrug is een waar obstakel voor mensen die niet goed ter been zijn. Trouwens probeer er maar eens met een kinderwagen overheen te komen. Nee, de gemeente Súdwest-Fryslân moet nu maar even goed doorpakken. Een mooie platte brug terug! Misschien is de eerdere ophaalbrug een optie?”

Aldus veel Snekers op de sociale media. Wordt ongetwijfeld vervolgd!