De Winterloop in Sneek gaat door

SNEEK- “Komende zondag 5 december gaat de 1e winterloop van het seizoen 2021/2022 door. In overleg met de gemeente Súdwest-Fryslân mogen we deze houden op het Sportpark Schuttersveld conform de coronamaatregelen”, laat de organisatie weten.

Coronamaatregelen

Dit houdt in hoofdlijnen in: Geen begeleiders en toeschouwers; De kantine, kleedkamers en douches zijn gesloten; De toiletten zijn beperkt geopend; Houd je aan de algemeen geldende corona maatregelen; Parkoers dient te worden uitgezet op het sportpark en niet op de openbare weg. De start is om 11.00 uur.

De route is gevarieerd en zijn rondes van 2200 meter. Je moet er 4 lopen (8800 meter) voor vermelding in de uitslagenlijst. Er wordt gebruik gemaakt van elektronische tijdwaarneming. Deelname kan door voorinschrijving (www.inschrijven.nl/form/2021120523509-nl) De kosten zijn € 5,00.

Na afloop is er een kop snert, chocomel en een andere versnapering om mee naar huis te nemen. Inleveren van tassen met kleding is mogelijk. Vanwege de corona maatregelen is het onmogelijk om de jeugdlopen te organiseren. Zodra dit weer minder belemmeringen gaat geven, wil de organisatie dit uiteraard weer doen.

“We gaan er met z’n allen een mooie en gezellige loop van te maken. Geef je nu op! Voor alle voorinschrijvers heeft Sinterklaas iets lekkers beschikbaar gesteld. (Na inschrijvers op=op)”