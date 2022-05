De winkel van Stadsboerderij De Sibbe is weer open

Maar er valt ook genoeg te zien. Wat opvalt is de ruime opzet van de stadsboerderij. Zo is er een voedselbos en -tuin met fruitbomen, groenten en kruiden en een natuurcamping met 15 ruime plaatsen. Dieren ontbreken ook niet. Er is plaats voor paarden en pony’s, schapen, eenden en kippen.



Johannes Lankester en Herma Lenten wonen al vanaf 2006 op de boerderij die ze in 2016 kochten. Met het idee om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn bouwen ze aan hun toekomst, maar Johannes en Herma willen met hun boerderij ook laten zien wat allemaal op dat gebied mogelijk is. Op het dak van de stal liggen maar liefst 750 zonnepanelen waarmee ze van het gas af en energieneutraal zijn. Met de groententuin produceren ze hun eigen voedsel en daar hebben de dieren ook weer een belangrijke rol in. De kippen en eenden zijn natuurlijke ongediertebestrijders in de groentetuin en eten groen restafval en de paardenmest wordt omgezet naar compost. Zo onderhouden ze het eco-systeem van de boerderij en is er sprake van hergebruik.



Back to basic willen Johannes en Herma het niet noemen. Volgens Johannes worden we ons er wel steeds meer bewust van hoe kwetsbaar we zijn als we zo afhankelijk zijn van elkaar. “Kijk maar waar ons voedsel en onze brandstoffen vandaan komen. Er is een groeiende behoefte aan zelfredzaamheid en producten van dichtbij uit de nabije omgeving. Op de boerderij willen we dat aan de bezoekers meegeven. Vanuit mijn werk ondersteun ik ook initiatieven op het gebied van duurzaamheid en bijvoorbeeld het opstarten van voedseltuinen in wijken en dorpen".



Door de stadsuitbreiding van Sneek valt de boerderij officieel al onder Harinxmaland, maar als een bedreiging zien Johannes en Herma dat niet. We wisten het natuurlijk al toen we de boerderij kochten en we zien het juist als een kans om ons stuk groen in een nieuwe stadswijk verder te ontwikkelen, om de wijk ook duurzaam en zelfvoorzienend, dus minder kwetsbaar, te maken.



“Naast dat de winkel nu geopend is, is er ook de mogelijkheid om heerlijk buiten te vergaderen met een lunch uit onze tuin, eventueel met rondleiding”, besluit Herma. “Ideaal voor bedrijven en verenigingen en een mooie manier om onze boerderij te beleven”.



Kijk voor het winkelassortiment en meer informatie op stadsboerderijdesibbe.nl.